Pakistán busca aplazar el ultimátum de Donald Trump a Irán y exige "un alto el fuego de dos semanas" + Seguir en









Shehbaz Sharif, premier pakistaní, anunció vía X que "los esfuerzos diplomáticos avanzan de forma constante, fuerte y poderosa, en búsqueda de al menos un cese de parcial de las agresiones.

La repuesta a las exigencias pakistaníes se espera que se den antes del ultimátum pactado por Trump para este martes a las 20 horas de Washington (21 horas Argentina).

El primer ministro de Pakistán, uno de los países que mayores esfuerzos está haciendo por lograr un acuerdo entre EEUU e Irán, exigió este martes "un alto el fuego de dos semanas". El pedido de Shehbaz Sharif, se da en el medio de las negociaciones indirectas que se llevan en Islambad.

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Como una de las condiciones para lograr al menos un cese de agresiones temporal, Sharif propuso que Irán abriera el estrecho de Ormuz como “gesto de buena voluntad”. En represalia al asesinato de Ali Jameneí en el bombardeo que inició la guerra, Irán tomó control total del pasaje marítimo por donde circula cerca de una cuarta parte del petróleo mundial.

En el mismo posteo que busca la tregua, Sharif explicó que “los esfuerzos diplomáticos para la solución pacífica de la guerra en curso en Oriente Medio avanzan de forma constante, fuerte y poderosa, con el potencial de conducir a resultados sustantivos en un futuro próximo. Para permitir que la diplomacia siga su curso, solicito sinceramente al presidente Trump que prorrogue el plazo dos semanas”.

"También instamos a todas las partes en conflicto a que respeten un alto el fuego en todas partes durante dos semanas para permitir que la diplomacia logre la conclusión de la guerra, en interés de la paz y estabilidad a largo plazo en la región”, concluyó Sharif, vía X.

Desde la Casa Blanca confirmaron que Trump está "al corriente" de la propuesta pakistaní. "Se ha informado al presidente de la propuesta y habrá una respuesta", explicó Karoline Leavitt. La repuesta de Trump se espera que se de antes del ultimátum pactado por Trump para este martes a las 20 horas de Washington (21 horas Argentina).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CMShehbaz/status/2041596151108137363&partner=&hide_thread=false Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026 Las seis condiciones que Irán le puso a EEUU e Israel para terminar la guerra en Medio Oriente: qué pide Irán estableció las condiciones para terminar la guerra en Medio Oriente y endureció su postura frente a EEUU e Israel, en medio de la escalada militar y el reciente ultimátum de Trump sobre el estrecho de Ormuz, que profundizó la tensión regional y global. Según informó la agencia Tasnim, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica, Teherán fijó una serie de exigencias para poner fin a las hostilidades, entre las que se destacan el cierre de las bases militares estadounidenses en la región y el pago de compensaciones. Las condiciones son: Cierre de las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente.

Pago de compensaciones por los daños causados durante el conflicto.

causados durante el conflicto. Fin de las operaciones militares contra Irán.

Garantías de seguridad para el territorio iraní.

Reconocimiento de responsabilidades por parte de los países involucrados.

por parte de los países involucrados. Compromisos internacionales para evitar nuevas agresiones.