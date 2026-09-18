La fuerte reacción de Javier Milei al video que publicó Patricia Bullrich con una canción de Lali + Agregar ámbito en









El presidente de la Nación se hizo eco de una interna en La Libertad Avanza y se refirió a su jefa del bloque en el Senado, quien hace unas horas subió un polémico video en sus redes sociales con una canción de Lali Espósito.

Nueva interna en La Libertad Avanza: se cruzaron Javier Milei y Patricia Bullrich. Presidencia

Javier Milei opinó este viernes sobre el video que publicó Patricia Bullrich a través de sus redes sociales con el título “Sé que todos los 'peros' tienen un 'porqué'" en el que se puede percibir una canción de Lali Espósito, recurrente opositora del Jefe de Estado, sonando de fondo.

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Todo esto salió a la luz cuando Marcia Frisciotti compartió unos mensajes que le respondió Milei acerca de este asunto y la periodista le puso voz a lo que dijo: “Me parece una tontería politizar el arte”, en busca de calmar las aguas tanto con la senadora como con la cantante.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026 El polémico posteo de Patricia Bullrich. Dicha pieza que utilizó de Lali, llamada “No me importa”, dice: “Nunca fui lo que querían de mí / y no me importa / siempre están los que estuvieron ahí / el resto sobra”. El conflicto surge a raíz del descontento de Bullrich por los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027. Antes de subir la canción, ya había hablado en varias entrevistas y lo único que esbozó respecto a este tema fue que es un tema “sensible”.

Además, Milei continuó con su intención de sacarle peso a lo sucedido: “¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, aseguró en Puro Show.

De la "buena onda" a la tensión entre Bullrich y Milei. Por otro lado, el problema puntual entre el Presidente y la cantante viene desde hace varios años. Sin ir más lejos, Milei la apodó como “Ladri Depósito”, mientras que ella resalta su insatisfacción con el Gobierno cuando hace sus shows, pero de una manera indirecta.

Cómo surgió el problema entre Milei y Bullrich Si bien anteriormente está mencionado el caso del Presupuesto 2027, el foco también cae en que, según ella, no le avisaron sobre esta nueva regularización pese haber estado reunida en la mesa política junto a Luis “Toto” Caputo y Karina Milei tan solo dos días antes de que se revele el cambio en el área de Discapacidad. Respecto a los “fallos en la comunicación” que revelaron en la Secretaría General, Bullrich opinó sobre este tema en la Cámara Alta: “No quiero que me traten como tonta. Si hay un lugar de discusión, ahí se deben discutir los temas y hacer la evaluación de la capacidad política para que eso salga o no salga”. Además, advirtió sobre "derribar acuerdos". Patricia Bullrich. Mariano Fuchila Por último, confesó que se enteró leyendo los diarios y que no tuvo oportunidad de revertir la decisión: “La palabra es que no nos enteramos. Y si no te enterás, no tenés posibilidad de decir: 'esto hay que cambiarlo'. Si vos te enterás cuando ya es un hecho consumado, ¿qué hacés?”, concluyó la jefa del bloque de La Libertad Avanza.