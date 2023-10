La anécdota que marcó la carrera política de Sergio Massa después del corralito

Posteriormente explicó que "en el Sergio Massa funcionario me convertí el día que pagué las jubilaciones , estábamos con el corralito . Había que pagar las jubilaciones y no había sistema financiero. Siempre me acuerdo que uno de los lugares donde se pagaron jubilaciones fue en la cancha de Colón . Estamos hablando de pagarle en una semana la jubilación a 3 millones de personas sin bancos".

En cuanto a su costado personal, indicó que "me terminó de redondear como persona el nacimiento de Mili, no porque sea más importante que el de Toto, porque fue la primera. Ser papá me cambió la cabeza. Miro mucho la conducta de algunos dirigentes, cómo son como padres o si no tienen hijos. Los que no son padres, tienen esa cosa de sentir que no le tienen que dar explicaciones a nadie".

Sergio Massa sobre Javier Milei y la dictadura

Durante la entrevista, el candidato presidencial de Unión por la Patria se refirió a la trayectoria de derechos humanos de la Argentina y al 40° aniversario de la democracia: "Tenemos un prestigio ganado. Ocupamos lugares de privilegio a nivel mundial como país porque tenemos un recorrido hecho que nosotros lo resumimos en 'Memoria, verdad y justicia', porque de alguna manera es el paraguas o la síntesis que le encontramos, pero que para el mundo es un recorrido".

En contraposición, apuntó contra Javier Milei y sus declaraciones negacionistas de la cifra de 30.000 desaparecidos y de los crímenes de la dictadura militar: "Dice querer entregar las Malvinas a los ingleses, querer poner la bandera de Estados Unidos en la puerta del Banco Central, querés tirar por la borda 40 años de construcción de prestigio argentino en una materia en la que el mundo empieza a discutir los nuevos derechos. Queré un poquito a tu país".

En ese sentido, entendió que ceder la soberanía monetaria que conlleva la dolarización impediría "sostener un tejido industrial que depende de que vos tengas el señoreaje de tu moneda y no que la tasa de interés te la fije otro".

Sergio Massa sobre los cambios que haría en su gobierno

Consultado sobre sus responsabilidades en la actual gestión, Sergio Massa afirmó que "no soy actualmente el Presidente de la República. Y obviamente hay una parte de decisiones que tomo y otra no. Y no somos todos iguales y no todos pensamos de la misma manera".

A su vez, aseguró que "la mitad de los que hoy son ministros conmigo no serían ministros. Cambiaría el régimen de funcionamiento del Estado en términos de organización. Pero además hay gente que conmigo no sería ministra".

"Yo planteé públicamente, no una, sino varias veces la disculpa en el pedacito que me toca. Ahora, lo que creo que acá hay muchos que la sacaron barata. Porque son responsables. Se fueron y ni siquiera pidieron perdón. Yo tengo una relación de respeto con otros funcionarios que estuvieron. Sin embargo, no comparto lo que hicieron por ejemplo, en materia de aprobación de importaciones", concluyó.