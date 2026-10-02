Renunció Claudia Testa, subsecretaria de Relaciones del Trabajo y número dos de Julio Cordero

La funcionaria presentó su dimisión por motivos personales, con efecto desde el 5 de octubre. Mariano Sartoris, abogado de confianza de Sandra Pettovello, será su reemplazante.

Claudia Testa comunicó que dejará la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo a partir del 5 de octubre.

Claudia Testa presentó su renuncia como subsecretaria de Relaciones del Trabajo , cargo desde el que secundaba a Julio Cordero en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Fuentes del Ministerio de Capital Humano confirmaron a Ámbito su salida e indicaron que Mariano Sartoris será su reemplazante.

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La funcionaria comunicó la decisión mediante una carta dirigida al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en la que presentó su “renuncia indeclinable por motivos personales” , con efecto a partir del lunes 5 de octubre . El área depende de la cartera encabezada por Sandra Pettovello .

En el documento, Testa agradeció el respaldo recibido durante su gestión y la colaboración de sus compañeros. “Le agradezco la confianza y el apoyo brindados para llevar adelante mi gestión como así también la colaboración recibida del equipo de trabajo que me acompañó durante la misma”, expresó.

La presentación no incluyó mayores precisiones sobre los motivos de su decisión. También dejó asentado que su designación al frente de la Subsecretaría se había formalizado mediante el Decreto 31/2025, del 15 de enero de 2025 .

Mariano Mauro Sartoris es abogado y ya integra la estructura del Ministerio de Capital Humano. En mayo fue designado como subsecretario legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa , un área que brinda soporte jurídico a la cartera de Pettovello.

Su nombramiento se oficializó mediante el Decreto 412/2026, publicado el 2 de junio, con efecto desde el 21 de mayo de 2026. Entre las funciones de esa dependencia se encuentran el análisis normativo, la elaboración de proyectos y el control de legalidad de los actos administrativos del ministerio.

Ahora, según indicaron fuentes de Capital Humano a Ámbito, Sartoris pasará a ocupar el puesto que deja Testa dentro de la Secretaría de Trabajo.

Los antecedentes de Testa y la rotación en la Subsecretaría

Testa contaba con experiencia en la administración pública porteña, donde había desempeñado funciones similares, y en el sector privado, con un paso por Ternium.

La funcionaria mantenía vínculos con representantes sindicales y empresarios. Según informó La Nación, su salida fue lamentada en ambos sectores. “Era la única solvente en esa área”, señaló un dirigente jerárquico de la CGT consultado por ese medio.

Con la llegada de Sartoris, la Subsecretaría tendrá su sexto titular desde diciembre de 2023. Antes de Testa había ocupado el cargo Martín Huidobro, un abogado de Capital Humano que fue desplazado en octubre de 2024.

También pasaron por esa función Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal, vinculados al exministro de Trabajo Jorge Triaca.