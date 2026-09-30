El Gobierno recibió este martes los seis aviones cazas F-16 Fighting Falcon, que son parte del segundo lote de entrega de las 24 aeronaves que el Gobierno nacional compró a Dinamarca. El ministro de Defensa, Carlos Presti, y el jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde, fueron los encargados de recibirlos en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.
Llegaron seis nuevos aviones F-16 a Río Cuarto: Argentina ya recibió la mitad de los cazas comprados a Dinamarca
El segundo lote está compuesto por cuatro F-16AM y dos F-16BM. Las aeronaves llegaron a Río Cuarto y serán trasladadas a Tandil una vez finalizadas las obras en la base.
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Las aeronaves militares arribaron al Área Material Río Cuarto, ubicada en Las Higueras. Con esta incorporación, ya son 12 los F-16 que se encuentran en la aeroestación, luego de la llegada del primer lote en diciembre del año pasado.
Esta segunda tanda está compuesta por cuatro F-16AM monoplazas y dos F-16BM biplazas. Uno de los aviones fue pilotado por un argentino durante el traslado, mientras que los otros cinco estuvieron a cargo de aviadores extranjeros.
"Estos seis aviones llevan a 12 la flota de F-16 argentinos y amplían nuestras posibilidades. Cuanto más crezca la Argentina, mayor será también el valor de aquello que tendremos que proteger y mayores serán nuestras responsabilidades. Tenemos los medios. Tenemos el talento. Ahora, el desafío es convertir esta capacidad en una ventaja para toda la Defensa y llevarla tan alto como la Nación lo necesite", aseguró el ministerio de Defensa en un mensaje compartido en las redes sociales.
Cómo llegaron los F-16 a la Argentina
Los aviones hicieron escalas en Gran Canaria, España, y Natal, en el norte de Brasil. Durante el trayecto entre ambos puntos fueron respaldados por aviones cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que realizaron el reabastecimiento de combustible en pleno vuelo.
Actualmente, los F-16 operan en las instalaciones del Área Material Río Cuarto. Más adelante serán trasladados a la VI Brigada Aérea, con sede en Tandil, una base que atraviesa tareas de remodelación.
La entrega de las 24 aeronaves se completará en 2028 y los aviones tendrán una vida útil de al menos 25 años.
Cuánto costaron los F-16 comprados a Dinamarca
El Gobierno adquirió los 24 aviones por aproximadamente u$s301 millones. De las cinco cuotas previstas, la administración de Javier Milei ya pagó tres, por unos u$s180 millones.
A ese monto se suman otros gastos vinculados con el equipamiento y la puesta en funcionamiento del sistema de armas. De esta manera, el costo inicial del programa fue estimado en unos u$s650 millones.
Además, el programa de instrucción de pilotos puede alcanzar los u$s33 millones, mientras que el acuerdo de modernización y armamento tiene un techo de u$s900 millones.