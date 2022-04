La Cámpora salió a la calle a pedir "que la deuda la paguen los que la fugaron"

https://twitter.com/la_campora/status/1513663959051632640 • Los barrios a lo largo y ancho de nuestra Patria amanecieron con pintadas en apoyo a las iniciativas del Frente de Todos de cancelar la deuda con el FMI con un aporte extraordinario de aquellos que fugaron divisas de nuestro país y no las declararon. https://t.co/fAg6uPQFEx — La Cámpora (@la_campora) April 11, 2022

"Nos falta el aporte por casi 350 mil millones de dólares en la mesa de cada argentino y argentina", continúa y explica que, de no aprobarse la iniciativa, los argentinos deberían, "con su esfuerzo", cancelar la deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

En esa línea, piden respaldar las iniciativas presentadas por el Frente de Todos en el Congreso, en las que proponen recuperar en dinero radicado en el exterior.

La Cámpora

"La medida sólo alcanza a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero. No es un nuevo impuesto. No afecta a la mayoría del pueblo trabajador. Es una medida justa y redistributiva que hará que tributen sólo quienes se beneficiaron con el préstamo del FMI que no fue a escuelas, hospitales ni rutas, aquellos que fugaron divisas de nuestro país y no las declararon", señala el comunicado respecto a los proyectos.

Por último, advirtieron: "La ecuación es clara: la deuda la pagamos todos los argentinos y argentinas con nuestro esfuerzo o la pagan los que la fugaron". "La banda de mi calle ya eligió", concluyó.