La carta abierta de Ricardo López Murphy a Javier Milei: "Deje de lado a los corruptos, a los obsecuentes y a los torpes"

El diputado y candidato a revalidar su banca en octubre recordó su amistad con el mandatario y le pidió que retome el camino que supo andar. Lo consideró "una buena persona" pero "muy mal rodeada".

En medio de los casos por corrupción y tras la derrota de La Libertad Avanza en Provincia, el diputado nacional de Republicanos Unidos (RU), Ricardo López Murphy , le pidió al presidente Javier Milei que "deje de lado a los corruptos, a los obsecuentes y a los torpes" y lo exhortó a que retome "el camino correcto" para gobernar ante el clima de zozobra política y económica que atraviesa el país.

En un extenso posteo en la red social X, el exministro y candidato a renovar su banca por la Ciudad por Potencia CABA en las elecciones de octubre recordó sus años de amistad y cercanía con el jefe de Estado, de quien destacó sus ideas disruptivas y su calidad humana.

"A Javier Milei lo conocí en el año 2014. Se acercó, a través de un amigo en común, para que lo ayude a promover un libro (muy bueno, Política Económica Contrarreloj) que escribió junto a Diego Giacomini y (Federico) Ferrelli Mazza", arrancó el legislador nacional en la publicación.

Luego recordó que ambos construyeron "una muy buena relación" a la que definió como "una amistad" y recalcó que "Javier siempre tuvo buenas ideas, disruptivas, inteligentes. Y además es buena persona".

A Javier Milei lo conocí en el año 2014. Se acercó, a través de un amigo en común, para que lo ayude a promover un libro (muy bueno, Política Económica Contrarreloj) que escribió junto a Diego Giacomini y Ferreli Mazza. Construimos una muy buena relación, de amistad. Javier… pic.twitter.com/2UfAV59MoD

"Siempre compartimos el norte al cual debía ir la República Argentina. Un país abierto al mundo, sin déficit fiscal, con la libertad como bandera", destacó López Murphy y recordó: "Viajamos juntos por el país y compartimos momentos, junto a otros amigos y colegas, como Victoria Villarruel, Ramiro Marra, Diana Mondino", dirigentes que fueron corridos de la órbita libertaria por diferencias con los hermanos Milei.

El economista pasó luego a relatar el momento en que comenzó a quebrarse la relación. En 2021 "Javier (y le digo Javier porque sigo creyendo que en algún lugar sigue estando ese amigo que supo ser), se enojó conmigo por mi decisión de integrarme a JxC. Fue una definición política, donde yo creí que era importante sostener la principal alternativa contra el kirchnerismo", rememoró.

"Lamentablemente, su enojo se convirtió en furia", prosiguió y agregó: "Su decisión de tratar a los adversarios como animales, como gusanos, ratas, me decidió a alejarme aún más".

Ricardo López Murphy a Javier Milei: "Usted está muy mal rodeado"

Hablándole con franqueza y directamente, le dijo: "Javier, querido. Yo sigo siendo el mismo Ricardo de siempre. Ese que vos decías que era casi tu segundo padre. Te he acompañado en todas las leyes importantes que enviaste al Congreso, incluso en el momento más difícil de mi vida, estuve para votar la Ley Bases, mientras no dudabas en tratarme de basura".

"En lo que no te apoyé fue en los fondos reservados para la SIDE, en la comisión de Libra y en los fondos para discapacidad. Y estoy convencido de que fueron decisiones acertadas", añadió el diputado de RU, pero consideró que "hay algo que ya es inaceptable" y es que "usted está muy mal rodeado".

"Todavía está a tiempo. A tiempo de volver a ser el Javier del 2014. Ese que defendía a capa y espada el liberalismo. Deje de lado a los corruptos, a los obsecuentes y a los torpes. Líbrese de la casta que lo rodea", le pidió López Murphy.

El candidato a diputado por Potencia CABA remarcó que en las elecciones del 26 de octubre competirá contra La Libertad Avanza "pero yo le garantizo que el año que viene, en el Congreso de la Nación, si usted retoma el camino correcto lo seguiremos apoyando". "Los argentinos se merecen que esta vez salga bien. No hay lugar ni tiempo para otro fracaso. Con el afecto de siempre, Ricardo", concluyó.