Fentanilo: el Gobierno dio curso en Diputados al reclamo de familiares, pero escondieron una maniobra







Luego de un mes de insistencias, Nicolás Mayoraz convocó a un plenario para crear una comisión investigadora. Sin embargo, la fecha coincidiría con una sesión opositora.

Nicolás Mayoraz y Silvia Lospennato presidirán el plenario en Diputados. Mariano Fuchila

Finalmente, avanzaría la demanda de familiares de víctimas de fentanilo contaminado en la Cámara de Diputados, en donde reclamaron la creación de una comisión investigadora que dilucide los alcances de la participación estatal. Existen cinco proyectos distintos, que se diferencian en la metodología de composición de la comisión y las atribuciones para exigir pruebas. La convocatoria, destrabada por un legislador libertario, formaría parte de una estrategia del oficialismo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La primera maniobra de dilación oficialista la concretó Martín Menem que, al girar el proyecto, involucró a Peticiones -que históricamente trata la creación de comisiones investigadoras- y a Asuntos Constitucionales -evento inusual, más aún quedando como cabecera y determinando las citaciones-. Lo que ocurre es que el titular de esta última comisión es Nicolás Mayoraz, que sostiene la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA) de no convocar a ninguna reunión que discuta proyectos opositores.

Después de dos encuentros sin posibilidad de dictaminar por la ausencia de Mayoraz, los familiares de las víctimas de fentanilo acrecentaron su reclamo con una carta pública. Finalmente, el diputado libertario decidió convocar, aunque como parte de una estrategia: la fecha dispuesta fue el miércoles 17 de septiembre a las 14 horas, misma jornada en la que la oposición piensa sesionar para revertir los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Como referencia de la decisión inusual, la primera vez que se discutió este reclamo fue un martes, mientras que la última ocurrió un jueves. La definición opositora sería, de igual manera, realizar la sesión.

Familiares Fentanilo Diputados Familiares de fentanilo asistieron a Diputados para exigir la creación de una comisión investigadora. @SilvanaGiudici

Por la causa del fentanilo contaminado han sido registradas más de 100 muertes distribuidas en instituciones sanitarias de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Neuquén y Santa Fe, además de la ciudad de Buenos Aires. Los pedidos de los familiares no radican solo en dilucidar lo ocurrido, sino que el Congreso garantice la asistencia psicológica a los involucrados, la entrega de la historia clínica de las víctimas y un pedido de informes a los centros sanitarios involucrados.

El reclamo de los familiares a Nicolás Mayoraz A través de una carta dirigida hacia Nicolás Mayoraz, familiares de víctimas de fentanilo aludieron que Silvia Lospennato, titular de la Comisión de Peticiones, "planteó que iba a hablar con usted para realizar un plenario conjunto de ambas comisiones para poder dictaminar, ya que pese al reclamo y a la solicitud de que la cabecera volviera a la comisión esto no había ocurrido. Sin embargo, usted no convocó". "La ausencia de convocatoria de la Comisión que usted preside retrasa la creación de la Comisión Investigadora", consideraron y apuntaron que "el proyecto corre el riesgo de diluirse en diciembre con el cambio de composición en la Cámara". En la misiva exigen la convocatoria y "garantizar que en ese plenario se pueda dictaminar". "Confiamos en su compromiso con la transparencia, la justicia y la protección de la sociedad frente a la tragedia del fentanilo adulterado, y le agradecemos de antemano su colaboración para avanzar de manera urgente en este asunto de máxima prioridad", concluyeron.

Temas Diputados

Salud