Javier Milei recibió al CEO de Ericsson en Casa Rosada







El mandatario encabezó el encuentro con los directivos de la empresa, del cual no trascendieron detalles. Desde el lunes, protagonizó un raid de reuniones y dejó Olivos por Balcarce 50.

Javier Milei encabezó una reunión junto a directivos de Ericsson. Presidencia

El presidente Javier Milei recibió este jueves en Casa Rosada a Börje Ekholm, el CEO Global de Ericsson, una compañía multinacional que ofrece servicios de telecomunicaciones y el despliegue de las redes 5G a nivel global, y se muestra en actividad tras la abultada derrota electoral del domingo.

El mandatario cumple su cuarto día consecutivo de agenda en Casa Rosada, en el que aprovechó para entrevistarse con Ekholm y su equipo conformado por Yossi Cohen, Ceo Región Américas de Ericsson; Rodrigo Dienstmann, Presidente de Ericsson Región Sur Américas y Carolina Barrionuevo, Gerente país de Ericsson Argentina.

Javier Milei retoma agenda en Casa Rosada tras derrota electoral Antes de la elección por la composición de la Legislatura bonaerense, en la que Fuerza Patria aventajó a La Libertad Avanza por 13 puntos y medio, el libertario repartía sus jornadas laborales entre la Quinta de Olivos y Balcarce 50.

Sin embargo, luego del golpe en las urnas, el jefe de Estado resolvió involucrarse de lleno en las decisiones políticas, algo que hasta entonces había relegado en la figura de la secretaria general de la Presidencia, Karina MIlei.

Javier Karina Milei Tras un resultado adverso, Javier y Karina Milei repiensan la estrategia electoral. AP

En lo que va de la semana, el libertario encabezó tres reuniones de Gabinete, dos el mismo lunes, un encuentro de mesa política, la conformación de la mesa federal que apuntará a recuperar el diálogo con los gobernadores afines y junto al ministro de Economía, Luis Caputo, recibió al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, junto a las autoridades de la institución.