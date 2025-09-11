Líneas aéreas: Argentina lidera el ránking de países con mayor crecimiento del tráfico aéreo de América latina

Se ubica por delante de Panamá, Perú y Brasil. El movimiento aerocomercial creció más del doble que el promedio regional. Está traccionado por el incremento en vuelos internacionales.

El tráfico aéreo de Argentina creció 11% en julio, muy por encima del 4,4% de incremento regional.

Argentina lideró el ránking de países con mayor crecimiento del tráfico aéreo de América latina en julio y también en el acumulado del año, por delante de Panamá, Perú y Brasil, según surge del ranking mensual que elabora la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

El movimiento aerocomercial argentino creció más del doble que el promedio regional , traccionado por el fuerte incremento en la cantidad de vuelos internacionales.

El informe destaca que Argentina fue el mercado de mayor crecimiento porcentual interanual en julio (+11%), gracias a una expansión del 8,3% en el segmento doméstico y del 14% en el internacional.

El total de pasajeros alcanzó un nuevo máximo histórico para un mes de julio, 6% por encima de julio 2019. Entre enero y julio, el país ya suma 19 millones de pasajeros, un 14,7% más que en 2024.

Por su parte, Panamá registró un aumento interanual del 9% en su tráfico total de pasajeros en julio , impulsado por el aumento intrarregional (+10%) y también con América del Norte (+5%).

Las rutas con Centroamérica y el Caribe fueron las que más crecieron desde y hacia Panamá durante julio. Los destinos destacados fueron San José (+21%), Punta Cana (+27%), El Salvador (+22%) y Guatemala (+15%).

En tanto, Perú tuvo un alza importante del 8,6% interanual, con el mercado doméstico creciendo a doble dígito (+10%) y el internacional al 6%. Julio marcó récord histórico en tráfico doméstico (1,5 millones de pasajeros), algo que se ha repetido todos los meses de 2025.

En el segmento internacional, la cantidad de vuelos operados aumentó 7% respecto de julio de 2024, con un fuerte impulso en el mercado Perú–Colombia, que creció 25% interanual en frecuencias y +17% interanual en turistas colombianos visitando Perú.

El siguiente país del ránking que lidera Argentina fue Brasil, que registró su quinto mes consecutivo de récord histórico en tráfico doméstico. En julio, 9 millones de pasajeros volaron dentro del país, cifra que representa un aumento de 4,9% contra julio de 2024.

Pese a que el número total de vuelos domésticos operados en julio se redujo en 2% interanual, la capacidad promedio de asientos por vuelo aumentó un 3% pasando de 153 a 161 asientos ofrecidos por vuelo.

En el segmento internacional, Brasil creció 13,6% interanual, impulsado por un aumento del 43% en las llegadas de turistas internacionales por vía aérea. En total, el tráfico de pasajeros en Brasil creció 7,5% respecto a julio de 2024.

Comportamiento dispar en el segundo pelotón de países de Latinoamérica

En el caso de México, las cifras reflejaron un comportamiento hacia la recuperación: volaron 11 millones de pasajeros en julio (+1,8% interanual), recuperándose tras la caída que había registrado en junio (–0,4% interanual).

El segmento doméstico creció 1,3% interanual y el internacional 2,4%. El tráfico con EE.UU., repuntó 1,3% interanual en julio, tras caer en junio (–2,1%), aunque en el acumulado enero-julio se mantiene con una caída muy leve (–0,1%, que se traduce en 24.000 pasajeros menos).

En Colombia, tras cinco meses consecutivos de caídas, el tráfico doméstico creció 0,6% interanual en julio, aunque en enero-julio acumula una baja de 1,7%, afectada por el tráfico originado en Bogotá (–4,6% acumulado), que concentra más del 30% del total.

En contraste, el mercado internacional de pasajeros creció 6,7% interanual, impulsado por el aumento con países vecinos: Ecuador (+12%), Brasil (+27%), Perú (+21%) y Venezuela (+11%).

Dos países que mostraron crecimientos más moderados fueron Chile y Ecuador. El primero tuvo su peor mes en lo que va del 2025, con un aumento marginal en el total de pasajeros transportados de apenas 0,8% comparado con julio de 2024.

El tráfico doméstico tuvo una contracción del 2,4% interanual, mientras que el internacional creció 4,6%.

En Ecuador, el tráfico total creció 4,1% interanual en julio, impulsado por el incremento del segmento internacional que creció 5,6%. Las llegadas vía aérea de turistas internacionales residentes en Estados Unidos a Ecuador tuvieron un aumento del 11% interanual, lo cual ayudó a impulsar el incremento de tráfico internacional.

En lo que hace al comportamiento en Caribe y Centroamérica, el tráfico desde y hacia el Caribe creció 6,2% interanual en julio, impulsado por República Dominicana, el mayor mercado de la subregión, que avanzó 5,5% en la comparación interanual.

El tráfico entre República Dominicana y EE.UU. se recuperó levemente, con un alza de 5,2% interanual tras la caída de junio (-1,1%).

Jamaica, el segundo mercado más grande del Caribe, registró en julio su mejor mes del año, creciendo 13,1% interanual con 703.000 pasajeros en total.

Guyana, un mercado pequeño pero de gran dinamismo en los últimos años, creció 12% interanual en julio y acumula un 18% más de llegadas internacionales en 2025.

Costa Rica -un destino cada vez más frecuentado por los turistas argentinos- registró una expansión interanual del 7% en julio, impulsado por la llegada de turistas internacionales vía aérea desde Sudamérica (+17,7%) y Europa (+3,9%).

Las llegadas desde EE. UU. repuntaron marginalmente (+0,3%), aunque en el acumulado enero-julio cayeron 2.3%.

En El Salvador, el tráfico creció 2.4% interanual en Julio después de cinco meses seguidos de descensos. En lo que va corrido de 2025, El Salvador ha movilizado un total de 3 millones de pasajeros.

En Guatemala, el tráfico total tuvo un incremento del 3,9% interanual en julio, con 453.000 pasajeros movilizados en total.

El tráfico aéreo en América Latina y el Caribe lideró la expansión mundial

En julio de 2025, el tráfico aéreo en la región alcanzó los 42,8 millones de pasajeros, lo que representa un aumento interanual del 4,4% frente a julio de 2024, equivalente a 1,8 millones de pasajeros adicionales.

Este ritmo de crecimiento superó al registrado en junio, al sumar un punto porcentual más, impulsado por las aerolíneas con base en LAC que, por segundo mes consecutivo, lideraron la expansión mundial (+7,2%).

El tráfico dentro de la región explicó más del 60% del incremento neto de julio, mientras que el flujo de pasajeros entre LAC y EE. UU. registró su mejor desempeño del año (+3,6% interanual).

Los principales indicadores del crecimiento del tráfico aéreo durante el mes de julio en la región fueron los siguientes:

-La capacidad medida en asientos-kilómetro disponibles (ASK) creció 5.4% interanual.

-La demanda, en pasajeros-kilómetro transportados (RPK), aumentó 4.6% interanual.

-El factor de ocupación promedio fue de 85.8%.

-En el acumulado enero-julio, el tráfico aéreo en LAC alcanzó 279.9 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 3,7% contra el mismo periodo de 2024.

“Que las aerolíneas latinoamericanas registren un crecimiento interanual del 7,2% en julio -el más alto a nivel mundial por segundo mes consecutivo- refleja no solamente la fortaleza de nuestra industria, sino también la confianza de los viajeros en la conectividad que ofrece la región. Más del 60% del incremento neto interanual de pasajeros de julio provino de rutas intrarregionales, lo que demuestra un mercado cada vez más dinámico”, destacó Peter Cerdá, CEO de ALTA, al presentar el informe.