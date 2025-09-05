Ricardo López Murphy se quejó de las "tasas intergalácticas" y del "hipodólar" y acusó al Gobierno de "emitir a lo loco"







El diputado nacional cuestionó con dureza la política económica del Gobierno. Criticó las “tasas intergalácticas de interés”, el “hipodólar” y la emisión descontrolada.

El diputado Ricardo lópez Murphy criticó la suba de tasas, el "hipodólar" y la emisión.

El diputado Ricardo López Murphy cuestionó con dureza el rumbo económico del Gobierno y cuestionó el manejo del dólar, las tasas y la emisión. “Me parece mal gobernar para el día de la elección, me parecen mal las tasas intergalácticas de interés, me parece mal el hipodólar y no tener un sentido autocrítico de lo que ha pasado”, lanzó, al exponer en la segunda jornada de la 46ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en el Hotel Llao Llao de Bariloche.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

López Murphy apuntó directamente contra la estrategia financiera oficial. “¿Cómo se bajó la deuda? Emitiendo dinero a lo loco, con el Presidente diciendo que no se emite. De $8 billones a $44 pasó la base. Con toda franqueza, venimos a decir que tenemos una propuesta mejor”, remarcó. Y sostuvo: “Estamos absolutamente convencidos de que la Argentina tiene que ser una economía de mercado, una sociedad abierta donde haya la máxima seguridad jurídica”.

El legislador también manifestó que le “horroriza la idea de no respetar los compromisos” y planteó la necesidad de recuperar consensos básicos. “Tenemos que tener Presupuesto, porque la base del régimen republicano es que no hay tributación sin representación. La idea de que el presupuesto es del bolsillo del monarca no es aceptable”, advirtió.

Por último, criticó el sistema de coparticipación y denunció deudas no reconocidas. “Hay que explicitar las deudas. Se le deben 7.000 millones a la Ciudad de Buenos Aires y no está registrado en ningún lado. Es macana que tenemos superávit”, disparó.