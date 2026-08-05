Convocatoria para la marcha contra la reforma de la Ley de Tierras: mensajes de Lali, Tini, Emilia Mernes, Dillom y más

Este jueves 6 de agosto el Senado debatirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa resistida por amplios sectores por los cambios que prevé en la Ley de Tierras .

Lali Espósito fue una de las primeras en pronunciarse. En sus historias de Instagram, la cantante compartió una imagen difundida por el Observatorio de Tierras con la consigna "6 de agosto al Congreso. No a la Ley de Extranjerización".

Más tarde, reforzó el mensaje con un video en el que expresó: "Nos encontramos el jueves en la plaza, en el Congreso, para defender nuestra tierra, el agua, nuestros recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí".

Por su parte, Emilia Mernes replicó una publicación de Amnistía Internacional que advertía sobre el proyecto y sostenía que "defender la tierra es defender los derechos humanos". En la misma línea, Ca7riel también fijó su postura con una historia de Instagram en la que escribió: "Guarda que quieren vender la Patagonia".

A través de sus stories de Instagram, Tini Stoessel compartió una imagen de un paisaje con una bandera de Argentina y el mensaje: "La patria no se vende".

Durante un show junto a Milo J y Trueno en el Central Park de Nueva York, Dillom desplegó una bandera argentina con la frase "La patria no se vende" y respaldó la convocatoria.

Días antes, Dolores Fonzi ya había manifestado su rechazo a la iniciativa con un fuerte mensaje: "Es importante. Es ahora. Es por vos y por los que vienen. Quieren vender todo. Nos vemos en la calle para frenar la embestida. ¡Basta! Convoquemos".

Otra que se expresó fue Juana Molina. En un video difundido en sus redes sociales pidió dejar de lado las diferencias partidarias y sostuvo: "No es porque vos estés de acuerdo con un gobierno o con otro que tengas que estar de acuerdo con todo lo que hace. Lo importante es que esto no se haga". Luego advirtió: "Tenemos que unirnos para protestar contra algo que es absurdo y que no tiene retorno. Si esto se hace, nos va a perjudicar a todos".