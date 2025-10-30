La CGT cierra filas contra la reforma laboral y se prepara para bloquear el proyecto: "Ni un paso atrás" Por Gonzalo Magliano







En una reunión de la mesa chica, más 70 gremios coincidieron en anteponer la unidad para enfrentar la iniciativa libertaria. Se consolida el consenso para un triunvirato para las elecciones del 5 de noviembre.

La CGT se reunió de cara a la elección de autoridades del próximo 5 de noviembre. CGT

Tras el cimbronazo del contundente triunfo libertario del domingo, la CGT se prepara enfrentar la reforma laboral del Gobierno. La mesa chica se reunió este jueves en la sede de la UOCRA para discutir el nuevo escenario político y explorar las estrategias para una lucha que, saben, será difícil. Se consensuó evitar cualquier fractura dentro de la central de cara a las elecciones de autoridades del 5 noviembre. No se descartó la acción directa, pero se buscará el diálogo con gobernadores y legisladores.

En paralelo al encuentro del presidente Javier Milei con 20 gobernadores, la mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT) hizo una reunión ampliada con más de 70 gremios en la sede de la UOCRA de Gerardo Martínez, el representante de la central en el Consejo de Mayo. Mientras en la Casa Rosada buscaban los votos para aprobar lo que ahora llaman el proyecto de "modernización laboral", en la casa de los obreros de la construcción delinearon las estrategias para frenarla. La imagen que se proyectó de fondo decía: "Ni un paso atrás".

El primer consenso fue mantener la unidad de la CGT. "Hay que defenderla a fuego", dijo uno de los dirigentes que tomó el micrófono en la reunión. No es un dato menor. Las tensiones dentro de la central fueron una constante en los dos años del gobierno de Javier Milei. En este escenario, se descarta cualquier fractura tras las elecciones de autoridades del 5 de noviembre.

cgt reunión uocra La convocatoria fue amplia. Incluso participaron dirigentes críticos de la actual conducción como Abel Furlán (metalúrgicos) y Mario "Paco" Manrique (SMATA), ambos cercanos a Cristina Kirchner e impulsores de un enfrentamiento más duro contra el Gobierno. Hoy esas diferencias parecen haberse apaciguado un poco.

La estrategia cegetista para frenar la reforma laboral En cuanto a la estrategia para frenar la reforma laboral, se habló de desplegar todas las herramientas clásicas del sindicalismo. Si es necesario se movilizará o se convocará a un paro, pero no se renunciará al diálogo con gobernadores y legisladores para contrarrestar el lobby a favor de la iniciativa. Incluso podrían reunirse con el Gobierno, "si es que nos convocan", dijo a Ámbito uno de los participantes de la reunión. Pero no hay expectativas de que suceda.

Esta línea ya había sido anticipada en los medios por Gerardo Martínez: "No hay ningún acuerdo posible porque es una reedición del capítulo laboral del decreto 70/23 que ya impugnamos en la Justicia". Participantes de la reunión en la UOCRA confirmaron a este medio que esas palabras representaron las opiniones de los dirigentes que discutieron los pasos a seguir. La reunión estuvo encabezada por Héctor Daer (sanidad) y Jorge Argüello (camioneros), dos de los integrantes del saliente triunvirato, y otros miembros destacados del actual Consejo Directivo como el propio Martínez, Hugo Moyano (camioneros), Armando Cavalieri (comercio) y José Luis Lingieri (AYSA). Junto a ellos se sentaron los tres dirigentes que más suenan para conducir la CGT a partir del 5 de noviembre: Jorge Sola (seguros), Cristian Jerónimo (vidrios) y Maia Volcovinsky (judiciales).