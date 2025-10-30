Javier Milei, tras encuentro con los gobernadores: "Fue una reunión extremadamente positiva"







El Presidente aseguró que logró ponerse de acuerdo aunque "con matices" con los mandatarios "sobre lo que necesita la Argentina en esta etapa".

Javier Milei destacó que la reunión con gobernadores fue "extremadamente positiva".

El presidente Javier Milei habló luego de recibir en la Casa Rosada a 20 gobernadores provinciales y consideró que fue una "reunión extremadamente positiva". A su vez, contó que lograron estar "de acuerdo, con matices, sobre lo que necesita la Argentina en esta etapa".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Lo primero que hice fue dar las gracias a los gobernadores por el gesto. Muestra la voluntad de respetar lo que pidieron más de dos tercios de los argentinos", aseguró el Presidente.

Respecto a la ausencia de cuatro de los gobernadores, que no recibieron invitación, Milei explicó: "Si usted repite recetas que son las que hundieron a la Argentina en la decadencia de los últimos 100 años es muy difícil tener un diálogo razonable. No nos podemos juntar con gente a la que dos más dos no le da cuatro".

Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) fueron los únicos gobernadores que no estuvieron invitados al encuentro.

A su vez, aseguró que está dispuesto a dejar atrás diferencias con el resto de los mandatarios en pos de avanzar con sus promesas de campaña. "Lo que nosotros habíamos planteado como reformas de primera generación lo hemos cumplido todo. Es momento de seguir adelante con las de segunda generación".

En materia económica, el Presidente remarcó, al igual que lo había hecho durante toda la campaña, que la inestabilidad financiera fue producto del contexto político y no consecuencia del programa del Gobierno. "Se manifestó en una suba del riesgo país que generó una mayor tasa de interés y así se descoordina el ahorro y la inversión y la actividad se plancha", señaló y advirtió que "los números del tercer trimestre van a estar flojos". Noticia en desarrollo-