La CGT rechazó el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil: "Es insuficiente y desconectado de la realidad"

El Gobierno lo fijó el martes por decreto, tras el fracaso del último Consejo del Salario, donde la central obrera propuso un aumento acumulado del 71,6%.

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó este miércoles el piso de $328.400 de Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) decretado por el Gobierno por "insuficiente y desconectado de la realidad". Ese monto "consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna " ya que se encuentra muy lejos de la Canasta Básica Total, fijada en $1.176.852.

Este final estaba cantado. El decreto llegó después del fracaso del último Consejo del Salario , uno más desde que asumió Javier Milei. La diferencia entre lo que ofrecían los empresarios y lo que pedía la CGT era astronómica. El sector empresarial ofreció un aumento de apenas $4.000. Es decir, de $322.000 a $326.000, mientras que la central pidió un 71,6%. Sin acuerdo, el Gobierno decretó un pequeño aumento, apenas arriba de lo ofrecido por empresarios.

Conocido la decisión del Gobierno, la CGT afirmó que "el laudo impuesto desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores y consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna" .

La propuesta de la central "planteo implicaba un aumento acumulado del 71,6%, a través de tramos del 11,4% mensual entre diciembre y abril, como primer paso indispensable para que el salario mínimo vuelva a acercarse a la Canasta Básica Total, actualmente situada en $1.176.852 ".

Ante nuevo "fracaso", la CGT afirmó que "luchará para que el Salario Mínimo, Vital y Móvil recupere definitivamente su valor, vuelva a constituirse en una referencia válida para todas las escalas salariales del país y permita reconstruir el poder de compra perdido desde noviembre de 2023".

Cómo impactan los cambios en el salario mínimo en las prestaciones por desempleo

El Gobierno oficializó este miércoles un nuevo esquema de actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que regirá desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026.

A partir de diciembre de 2025, el salario mínimo pasa a $334.800. En enero de 2026 se eleva a $341.000 y en febrero alcanza los $346.800. Luego avanza a $352.400 en marzo y a $357.800 en abril. Desde mayo será de $363.000, en junio aumentará a $367.800 y en julio a $372.400. El tramo final, correspondiente al 1 de agosto de 2026, fija el SMVM en $376.600.

Los valores horarios acompañan la misma trayectoria ascendente. Desde diciembre ascienden a $1674; en enero suben a $1705; en febrero llegan a $1734; en marzo alcanzan los $1762; en abril avanzan a $1789; en mayo se ubican en $1815; en junio trepan a $1839; en julio llegan a $1862; y a partir de agosto, a $1883.