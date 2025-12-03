El S&P Merval en dólares trepa 0,8% y los bonos soberanos operan al alza

Los títulos soberanos continúan la tendencia alcista, aunque persisten las dudas por los próximos vencimientos y la falta de señales claras sobre el retorno de Argentina a los mercados internacionales.

El S&P Merval rebota este miércoles tanto en pesos como en dólares . En tanto, los bonos en dólares suben hasta 0,7% y extienden ganancias pese a las dudas del mercado por los pagos de enero y la acumulación de reservas.

Los títulos soberanos continúan en la senda alcista encabezados por el Global 2035 (+0,7%), seguido por el Global 2030 (+0,5%). A contramano, el Bonar 2038 retrocede 0,1%.

El Head Sales Trader de Balanz, Jonathan Spitz , señaló a Ámbito que los bonos argentinos tienen un pago de capital e intereses de u$s4.200 millones en enero , y que si bien "no está en duda la capacidad e intención de pago para el próximo año" , para que los precios sigan subiendo, "el mercado espera una aceleración en el proceso de acumulación de reservas" .

"Para quienes tengan una mirada optimista al respecto, los bonos con vencimiento más largos (Global 2038 o Global 2041), son los que tienen mayor potencial de suba ", agregó el especialista.

Desde Romano Group señalaron que los bonos argentinos muestran una brecha de legislación demasiado amplia , a su entender injustificada. Explicaron que los títulos de corto plazo bajo ley Nueva York rinden alrededor del 8,6%, mientras que los bonos emitidos bajo ley local ofrecen un retorno promedio ponderado del 11,4%.

Además, destacaron que la Argentina se ubica apenas 130 puntos básicos por encima del riesgo país de Ecuador, lo que refleja la cautela del mercado. "Los inversores están a la espera de señales concretas sobre el regreso del país a los mercados internacionales", apuntaron. El riesgo país entonces, se mantiene en 639 puntos básicos.

ADRs y S&P Merval

El S&P Merval avanza 0,7% en pesos a 3.062.435,59 puntos, mientras que su contraparte en dólares sube 0,8% a 2.018,65 puntos ante la baja del dólar contado con liquidación (CCL).

A nivel individual, las acciones operan con subas generalizadas lideradas por Metrogas (+3,6%); Transener (+2,3%); Central Puerto (+2%). En contraste, Banco de Valores cae 1,3%.

Asimismo, en Wall Street los ADRs anotan mayoría de subas encabezados por Central Puerto 3,3% y Banco Macro (+2,8%). En tanto, los principales índices del mundo operan al alza liderados por el Dow Jones (+0,5%).

En cuanto al S&P Merval, Spitz recordó que las acciones argentinas tuvieron un rally extraordinario luego subir 55% desde la última semana de octubre tras las elecciones nacionales, pero que luego el índice S&P Merval lateralizó durante noviembre, lo que evidencia la necesidad de algunos catalizadores macroeconómicos (como el crecimiento de la actividad y la acumulación de reservas) para que pueda seguir creciendo. "Para alcanzar los máximos de hace un año tendría que subir otro 20%", puntualizó.

Entre las empresas del panel general, Morixe anunció que emitirá 350 millones de acciones de valor nominal $1 por acción, conforme a lo aprobado en la Asamblea General de Accionistas celebrada en mayo de 2025. El aumento de capital se realizará bajo el régimen establecido por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y se desarrollará en un período de suscripción de 10 días corridos, entre el 9 de diciembre el 18 de diciembre, y el precio de suscripción será de $43 a lo largo de dicho período.