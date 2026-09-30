Gustavo Sáenz sentó en el Directorio de YPF a un exfuncionario y confirmó el diálogo fluido con Casa Rosada Por David Correa + Agregar ámbito en









El exministro de Producción Martín de los Ríos asumió como director titular por las provincias petroleras. Negó que sea un premio político y cuestiona la cifra de su sueldo, que rondaría los U$S 954.000 anuales.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Martín de los Ríos, exministro de Producción del gobernador Gustavo Sáenz, se sumó esta semana al directorio de YPF como titular de clase D, con la que se designa a los representantes de las provincias petroleras. El nombramiento es interpratado como el resultado del buen diálogo entre la Casa Rosada y el mandatario norteño, uno de los que acompañó a Javier Milei en su viaje a París. El cargo es rotativo y podría extenderse hasta dos años, pero tanto la elección como la permanencia dependen de una decisión política.

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En el directorio de YPF, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Mendoza tienen lugares fijos por las acciones clase D. Las otras seis provincias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) se turnan una banca rotativa -de seis meses a dos años- y son Tierra del Fuego, Río Negro, La Pampa, Salta, Jujuy y Formosa. Río Negro es un caso aparte porque su secretaria de Energía, Andrea Confini, asumió como directora titular con mandato hasta 2026 y ese ingreso no fue parte de la rotación entre las provincias productoras.

El debate salarial Apenas se supo del nombramiento de De los Ríos, conocido porque a menudo porta poncho salteño, hubo una fuerte repercusión en Salta por el monto de sus haberes mensuales. La clase D en la que fue designado no es una escala salarial porque es la asamblea de accionistas quien define cada año un monto global de honorarios y luego se distribuye entre los directores.

El documento de convocatoria de la empresa prevé para 2026 un promedio de u$s954.000 anuales por director, es decir, US$ 79.500 por mes. Los representantes del Poder Ejecutivo Nacional en funciones suelen renunciar a cobrar, como lo hizo en su momento Manuel Adorni, exjefe de Gabinete.

El salteño Martín de los Ríos, exministro del gobernador Gustavo Sáenz, integra desde esta semana el Directorio de YPF. Frente a la repercusión, el ahora miembro del Directorio de YPF visitó medios salteño, en los que rechazó la cifra de U$S 79.500 por mes como remuneración y su defensa fue desconocer el monto. También rechazó que se trate de una recompensa política y fruto del vínculo entre Sáenz y la Casa Rosada.

"Se buscó un perfil técnico que pudiera llevar adelante esta tarea", afirmó en una de las entrevistas. Explicó que Salta necesitaba voz dentro de la compañía para planificar proyectos hidrocarburíferos e indicó que su agenda incluye atraer inversiones para la Cuenca Norte, para resolver pasivos ambientales y reclamar por pozos abandonados. Ex exdiputado nacional peronista Pablo Kossiner, hoy crítico de Sáenz, ocupó antes ese mismo lugar en el directorio, lo que vuelve a poner el cargo en el centro de las tensiones internas del oficialismo provincial. El clima de opinión La designación de De los Ríos llega en un momento de desgaste para el presidente Javer Milei. La consultora salteña Altum, que dirige Pedro Buttazzoni, realizó un sondeo de opinión durante las dos primeras semanas de septiembre de 2026, sobre 3.452 casos, con metodología híbrida, online y con muestra de control presencial, cuyo resultado ubicó a Milei con 35% de imagen positiva y casi 56% de negativa, una brecha cercana a los 20 puntos. Para el consultor, el dato clave es la caída de las expectativas. Aun así, consideró que el jefe de Estado sigue siendo competitivo para 2027. El peronismo necesita de un proceso interno para legitimar un candidato de cara a 2027. @PedroButtazzoni en @FM899 pic.twitter.com/0Za34uBlKL — ALTUM Consultoría (@ALTUMConsul) May 27, 2026 El panorama es distinto para Sáenz porque, según Buttazzoni, el gobernador se mantiene alrededor del 50% de imagen positiva. "Sáenz es una figura estable en Salta", dijo. Agregó el estudio que el intendente de la capital Emiliano Durand ronda el 55% de imagen positiva en la ciudad. El contraste entre un presidente con imagen negativa mayoritaria y un gobernador estable, explica por qué la Nación cuida el diálogo con Sáenz, se señaló.