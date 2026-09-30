Javier Milei en IDEA: con tono electoral, culpó al peronismo y al contexto internacional por la suba del riesgo país

El Presidente pidió paciencia con los tiempos del crecimiento y prometió acelerar las reformas. Ratificó su intención de bajar retenciones y planteó condiciones para avanzar con cambios previsionales.

El presidente Javier Milei habló este miércoles ante el 62° Coloquio de IDEA , que reúne a empresarios en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, y pidió paciencia respecto de la evolución de la economía: “Los procesos de crecimiento no son instantáneos” . El mandatario participó por videoconferencia desde París, donde desarrolla su agenda internacional en el marco de la Argentina Week .

Su intervención, presentada bajo el título “La visión del Presidente de la Nación” , se produjo en un contexto de preocupación empresaria por la marcha de la economía. Aunque entre los ejecutivos se mantiene el respaldo al rumbo de las reformas, también crecen los pedidos de una mayor atención a las dificultades de los sectores productivos.

El encuentro se desarrolla hasta el viernes 2 de octubre , cuando está prevista la presentación del ministro de Economía, Luis Caputo . Las palabras de ambos funcionarios concentran la atención de los asistentes, que buscan precisiones sobre las perspectivas de la actividad y la continuidad del programa oficial.

“Lo primero que hay que tener es paciencia, los procesos de crecimiento no son instantáneos y esa es mi especialización en economía. Demandan mucho tiempo”, sostuvo el Presidente. En ese sentido, afirmó que la Argentina podría convertirse en una potencia en un plazo de entre 30 y 40 años en condiciones normales .

El mandatario aseguró que existen posibilidades de acelerar ese proceso y que su administración trabaja en esa dirección, aunque reconoció las dificultades de la transición y cuestionó a la oposición. “Pero eso requiere un trabajo sistemático, duro, parejo y disciplina. Existen chances para acelerarlo, y lo estamos haciendo, a pesar de lo dura que puede ser la transición y la coyuntura con quienes tenemos en frente, que son unos energúmenos que quieren romper todo y no tienen problema en hacerlo”, expresó.

Como parte de la defensa de su gestión, Milei aseguró que el Gobierno lleva cerca de 18.000 desregulaciones y destacó su importancia para el crecimiento económico. “Lo que se hizo es de una magnitud enorme”, afirmó, y sostuvo que el Ejecutivo trabaja sobre todas las herramientas necesarias para impulsar la actividad.

Además, aseguró que, “según las estimaciones, la Argentina va a estar en el cuarto lugar de los países que más crecen en el mundo”. “Es paciencia y entender la naturaleza de lo que nos toca vivir, sumado a gente con vocación de destruir todo”, insistió. En esa línea, pronosticó una gran expansión de la economía por el “efecto riqueza” y anticipó mejoras en los ingresos y los indicadores sociales.

Milei habló por videoconferencia desde París.

Las elecciones de 2027 y la continuidad del programa económico

Milei advirtió que no se puede ignorar la realidad política y vinculó las perspectivas económicas con las elecciones del próximo año. Sostuvo que los argentinos deberán optar “entre el modelo de la decadencia y el de la prosperidad” y manifestó su confianza en que respaldarán el rumbo de su gestión: “Creo que van a elegir el de la prosperidad”.

El Presidente profundizó esa contraposición al plantear que la ciudadanía decidirá si quiere “un país grande o uno miserable”, y presentó la elección como una alternativa entre el progreso tecnológico y la prosperidad o el regreso a un modelo al que atribuyó cien años de fracaso.

“Los argentinos se juegan el futuro en la próxima elección”, afirmó. En ese marco, insistió en que serán los votantes quienes definirán el rumbo del país y aseguró: “No creo que decidan ir para atrás. El 70% de los argentinos abraza el cambio”. Consultado por la oposición de Myriam Bregman y Axel Kicillof, Milei respondió: “Mi rival soy yo mismo”. Además, endureció sus cuestionamientos al afirmar que es “casi insultante tener que debatir con un comunista”.

Milei también proyectó un escenario de mayor representación oficialista en el Congreso tras los comicios y lo vinculó con una aceleración de su agenda de reformas. “Pasaríamos a tener mayoría en Diputados y estaríamos cerca de dos o tres senadores del quórum propio. La velocidad que van a tomar las reformas en la Argentina va a hacer que en seis meses no la puedan reconocer”, analizó.

Consultado sobre una eventual reforma previsional en caso de conseguir la reelección, Milei condicionó su avance a una baja del riesgo país, una aceleración del crecimiento y al cierre de la brecha en el mercado laboral. Según sostuvo, esas condiciones permitirían generar “los recursos para hacer una reforma previsional sin que nadie pierda”. También se refirió a la posibilidad de levantar el cepo cambiario para las empresas tras los comicios. “La apertura total es un dato, una vez superada esta situación”, afirmó, sin precisar una fecha.

Retenciones, impuestos e inflación

Milei ratificó su intención de seguir bajando las retenciones y avanzar con una reducción de impuestos, aunque sostuvo que para hacerlo se necesita crecimiento y equilibrio fiscal, al que definió como “el ancla central de este programa”.

El Presidente también atribuyó a la oposición y a otros actores las dificultades para reducir más rápido la inflación. “Si no teníamos que enfrentar siete intentos de golpes de Estado, 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal, la gente haciendo actos terroristas en la calle, y algunos jugadores de mercado con ganas de romper todo, la inflación ya estaría empezando con cero hace rato”, sostuvo.

El Presidente proyectó que la Argentina crecerá al triple del ritmo de la OCDE y prometió profundizar su agenda: “Voy a redoblar el ritmo de las reformas, la inflación se va a pulverizar y la economía va a crecer”.

Milei también planteó que una mayor participación privada en la prestación de seguros permitiría reducir la demanda de servicios estatales y bajar impuestos. “Nosotros entendemos el Estado como un gran proveedor de seguros”, explicó. Al mencionar a Federico Sturzenegger, presentó esa agenda como una “revolución de los seguros” y aseguró: “En la medida que eso ocurra, la motosierra sigue funcionando”.

La decisión de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras

Milei también se pronunció sobre el fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras, dispuesta por el DNU de 2023, y defendió la autonomía del Poder Judicial. “Nosotros estamos en una república. Hay división de poderes. Funciona y, si vivimos abogando y poniéndonos la bandera de la república, lo que decide la Corte es lo que decide la Corte, y yo no tengo por qué meterme en lo que está decidiendo”, sostuvo.

“¿O usted quiere que empiece a torpedear o favorecer lo que decide la Justicia cuando vivimos llorando republicanismo? Seamos coherentes. Me parece fantástico que la Corte falle lo que le parece correcto acorde a la Constitución Nacional", agregó.

Por último, habló sobre su participación en la Argentina Week en París, explicando que busca presentar de primera mano lo que denominó “el milagro argentino” y detallar cómo se llevó adelante su programa económico. Y a modo de cierre, reafirmó que si los argentinos deciden abrazar las ideas de la libertad, “el país se convertirá en una potencia en 20 años”.