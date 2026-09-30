Gobernadores, autoridades francesas y empresarios de elite: cómo fue el cocktail del primer día de Argentina Week

Los trece mandatarios provinciales que acompañaron a Javier Milei a París compartieron un agasajo en la sede diplomática argentina junto a ejecutivos y dueños de importantes compañías. Se destacó el interés por el modelo de país que impulsa el libertario, pero también hubo dudas sobre la realidad económica.

El agasajo se llevó a cabo en la sede de la Embajada de Argentina en París.

La antesala al comienzo formal de la Argentina Week fue llevada a cabo en la Embajada Argentina en Francia , donde se realizó un cocktail de bienvenida, encabezado por el embajador argentino en tierras francesas, Ian Sielecki, y el ministro de Economía del gobierno de Emmanuel Macron, Roland Lescure.

Del agasajo participaron los trece mandatarios convocados al encuentro dedicado a las inversiones: Jorge Macri (CABA), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Leandro Zdero (Chaco).

También estuvieron el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Es el caso de Marcelo Mindlin, quién aseguró que se repetirá “el éxito de Nueva York” (en alusión a la primera edición de esta convocatoria, en Manhattan) por “la calidad de los CEO de empresas internacionales enormes” , como la italiana ENI o la XRG, de Emiratos Árabes. “Hay una combinación muy buena de empresarios de todo el mundo y empresarios locales que estamos tomando iniciativas concretas de inversión. Solo con ver los nombres de empresas internacionales me genera mucha expectativa positiva”, comentó el presidente de Pampa Energía.

Sus declaraciones se dan en el marco de la aprobación por parte del Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones del ingreso del proyecto de fertilizantes que Fértil Pampa S.A.U., subsidiaria de Pampa Energía, construirá en el Polo Industrial de Bahía Blanca. Se trata de una inversión que asciende a u$s 2.700 millones. La obra demandará más de 3.500 puestos directos en su pico.

Luis Caputo y Pablo Quirno junto al ministro de Economía de Francia, Roland Lescure. A su lado, el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

Otras figuras destacadas del sector privado también participaron de Argentina Week, como Martín Migoya, CEO de Globant, Martín Rapallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Mariano Bosch, CEO de AdecoAgro, Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy y Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y director de asuntos públicos de Stellantis en Latinoamérica.

La inauguración del evento fue conducida por Sielecki, asegurando que en esta ocasión “confluyen líderes políticos que vienen de distintos sectores, regiones, y afinidades políticas” pero que asisten “por algo más grande que todos nosotros”. “Solo los grandes proyectos transformadores son capaces de superar las presiones que dividen a un país, como el que impulsa el presidente Milei”, resaltó el Embajador.

Los gobernadores convocados también dejaron en claro su mirada sobre el marco del evento.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mencionó: “Hay mucho interés real por nuestro país, la presencia de casi 14 gobernadores acompañando a la delegación nacional es una buena señal, no es común”, señaló a este medio. Asimismo, advierte que persisten dudas entre los inversores sobre “la continuidad del norte, o de volver para atrás”.

Esta misma idea se sostuvo en las esquinas de la Embajada. Con tentempiés propios de un catering parisino, mayormente dulces, con el chocolate y frutos rojos como protagonistas -algo que el propio Sielecki destacó como excepción, al resaltar austeridad en los gastos corrientes-, la conversación sobre la ratificación del rumbo no pasó desapercibida.

“La oposición se hace eco de una economía donde crece el desempleo y cae la actividad. Si no, no se explica cómo hablan del clima electoral un año y medio antes”, señaló un asistente en la sala.

Esta misma persona, que hoy se encontraba en la Ciudad de la Luz, mantuvo actividad en Nueva York durante el tiempo en que se presentó allí el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, frente a inversores privados. La mirada fue compartida con un colega: a la oposición le resta definir concretamente cómo encararía un plan de Gobierno, y quién sería la cara visible de la sinergia entre las distintas ramas peronistas.

“Lo respeto a Kicillof, porque no concuerdo con lo que piensa, pero lo veo intelectualmente honesto”, asume igualmente el empresario.

De todos modos, tal como señaló un representante del sector financiero en la Embajada, es claro que la convocatoria a la Argentina Week se da como invitación al acompañamiento a una segunda presidencia de Milei, y quien la haya aceptado de mínima comulga con la idea.

Pero eso no quiere decir que no se hayan oído reparos sobre cómo alcanzarla. “Para que Milei reelija, la economía tiene que reactivar”, comenta una fuente de forma tajante, y complementa a este medio con una estimación: “La economía debería crecer 10% en 2027”.

“Es bueno resaltar las proyecciones a largo plazo, pero también asumir los desafíos del corto, y hablar de eso, no tanto de la política interna”, adhiere otra voz que participó del encuentro.

¿Es posible pensar en un crecimiento a dos cifras en tan solo un año? “Los proyectos que llegan a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) mantienen viva esa posibilidad”, se escuchó durante el evento.

Diego Santilli, jefe de Gabinete, se refirió al tema destacando en su discurso que Argentina “volaba con una sola turbina, la agroindustria” pero que este Gobierno “encendió la segunda turbina, que es el oil and gas”, que lleva al país “a niveles sin precedentes en materia de exportación”.

“No solo hay que tener recursos, lo que cambió es la convicción de un Presidente y un equipo económico que lo primero que hizo es arreglar la macro”, destacó el funcionario.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante el cocktail de la Argentina Week en París.

Pablo Quirno también compartió unas palabras. “Venimos con los gobernadores porque las inversiones llegan de manera federal a todas las provincias de Argentina, sobre todo las que tienen desarrollo de minería y energía”, aseguró frente a la consulta de los periodistas.

Minutos más tarde, remarcó que Argentina “tiene las cosas que el mundo necesita hoy” y que, consultado por la suba del riesgo país a más de 600 puntos, hay una “disociación muy importante” entre el indicador de los mercados financieros y el clima de inversiones: “La economía real es la que está respondiendo”, contempló.

En ese sentido, destacó frente a los invitados que Argentina pasó de una cobertura del 10% al 30% del PBI mundial, y que planifican alcanzar el 80% en cuatro años.

La presencia de los gobernadores se da en un gesto de predisposición al consenso con la agenda mileista de cara al año entrante -con la posibilidad de eliminar las PASO como telón de fondo- entendiendo que también son principales accionistas de los frutos que las actividades estratégicas dejan en sus suelos provinciales.

Es por eso que, a pesar del apoyo a los lineamientos generales, las demandas de agendas locales también cobran protagonismo. Gustavo Saenz, gobernador de Salta, lo explicó de la siguiente forma: “Acá le contamos al mundo que tiene Argentina. Venga quién venga, poniéndonos de acuerdo, si hay credibilidad le vamos a dar lo que los inversores necesitan”.

Sin embargo, resalta: “Las agendas provinciales son importantes y debemos debatirlas. El problema en Salta es la infraestructura, que tiene que ver con rutas, gasoductos y electricidad. Los fletes: es más caro llevar nuestro producto hasta Rosario que hasta Ámsterdam”.

Bajo esa lógica, Javier Timerman, titular de AdCap Grupo Financiero, sostuvo que países como Argentina, que necesita capital e inversiones, “tiene que salir al mundo a vender”.

Sobre qué están viendo los inversores en el país, responde que la economía real requiere inversión a largo plazo, y eso exige hacer foco en otros aspectos que al invertir en un bono: “El inversor compra un activo y lo puede vender al otro día. Pero una empresa que decide invertir sabe que es por mucho tiempo, por eso necesita la continuidad de un modelo, y es en lo que creo que se va a poner foco en estos días”, reflexiona sobre el porvenir del evento.

“Aunque convenzan a un solo inversor de poner un poco más de plata, ya valió la pena”, entiende el financista.

Martín Varsavsky, empresario argentino que reside en España, ya se muestra convencido. Creador de Certuma, startup de inteligencia artificial clínica, y visible acompañante de Milei, sostuvo que el evento “tiene que ver con armar empresas nuevas, sobre energía y minería, pero también de tecnología” porque “ahora hay más gente de Silicon Valley que está teniendo grupos fuertes en Argentina”.

Mañana jueves la agenda comenzará a las 9 de la mañana (4 am hora local) en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), bajo la presentación “La transformación macroeconómica de Argentina”, encabezada por Caputo y Bausili. Después seguirá Marín, junto al Dr Sultan A. AI Javer -CEO de ADNOC- y Claudio Descalzi -CEO de ENI- con el panel “Argentina proyecto LNG: La inversión más grande en la historia del país”.

Luego, tras las palabras de Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies, hablará el presidente de la Nación, quién ya dejó un mensaje desde París dirigido al coloquio IDEA, llevado a cabo en Mar del Plata: “Lo primero que hay que tener es paciencia. Los procesos de crecimiento no son instantáneos, los procesos de crecimiento demandan mucho tiempo”, aseguró el mandatario a través de un video.