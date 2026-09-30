Jorge Macri envió el Presupuesto 2027: baja de patentes, foco en obra pública por subtes y orden fiscal pese a caída de ingresos

La hoja de ruta económica para el cuarto año de mandato del jefe de Gobierno ingresó esta tarde a la Legislatura porteña. Sobre la base de las variables nacionales, proyecta equilibrio fiscal y fuertes desembolsos en gastos de capital. La línea F y la renovación de la red de subtes, uno de los focos. El gasto social reúne más del 60% de las partidas.

La inversión en obra pública representará el 18% del Presupuesto 2027. Además de movilidad, con la línea F, educación y salud concentrarán el grueso del gasto.

Jorge Macri envió este miércoles a la Legislatura el proyecto de ley del Presupuesto 2027 , la hoja de ruta para su cuarto año de mandato como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a la caída en la recaudación por el achicamiento en la economía, la iniciativa contempla una importante reducción en patentes para vehículos, un fuerte desembolso en obra pública con una inversión de casi un billón de pesos para la red de subtes -con la línea F como emblema-, y sostener el equilibrio fiscal.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Gustavo Arengo Piragine dio a conocer los detalles del plan de recursos y gastos para el siguiente año. Tal y como es costumbre en CABA, el proyecto toma como base las variables macroeconómicas previstas por Nación en el Presupuesto enviado por Javier Milei al Congreso: una inflación estimada en 18%, un aumento de la actividad de 4 puntos y un dólar a $1.847,6 para diciembre del año próximo. Además de coincidir con los guarismos, el distrito se hace eco de las previsiones porque son las que luego Nación toma para aprobar o rechazar un pedido de endeudamiento.

Para el próximo ejercicio provisionan ingresos corrientes por $24 billones 92 mil millones y gastos corrientes por $19 billones 177 mil millones, arrojando un resultado económico primario de $4 billones 916 mil millones. El resultado primario -recursos totales menos gastos primarios- se estima superavitario por $593 mil millones. En cuanto al resultado financiero, proyectan que cerrará en verde por $1.000 millones, calculo al que arriban luego de estimar un gasto total por $24 billones 94 mil millones que se solventarán con recursos por $24 billones 95 mil millones. Así, el período cerraría en equilibrio.

PRESUPUESTO CABA 2027 Hoy presentamos en @Legiscaba el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enfocado en acompañar a la clase media porteña a través de medidas de baja impositiva y una fuerte inversión en subte. Baja histórica del impuesto a las Patentes. Alivio fiscal… pic.twitter.com/BvS3xqWmNr

En detalle, la administración porteña proyecta recaudar en 2027 un total de $19 billones 94 mil millones. De esa cifra, el 69% corresponden a Ingresos Brutos ($13 billones $222 mil 548 millones), el cual tendrá una caída en términos reales este año, según estimaciones porteñas a raíz del deterioro en la actividad económica en sectores como industria, comercio y construcción. Asimismo, la masa total de recaudación de recursos se reducirá 2 puntos producto de las medidas de rebajas impositivas que impulsa Macri, entre ellos, patentes a vehículos.

En el Presupuesto, el segundo rubro más relevante en términos de ingresos tributarios es el cobro de la Coparticipación. Para el próximo periodo prevén recaudar un total de $2 billones 226 mil millones. Se trata de un segmento relevante dentro del esquema porteño: supera a los ingresos por ABL, Sellos y Patentes.

A pesar de haber regularizado la deuda que dejó el gobierno del Frente de Todos, la "Copa" volvió a ser un escenario de disputa con Milei por las demoras de los pagos entre agosto y abril del año pasado. En mayo, luego de extensas negociaciones, ambas jurisdicciones acordaron regularizar los atrasos cancelando la deuda mediante dos bonos. Sin embargo, meses después Nación volvió a incumplir con el fallo de la Corte y a demorar los pagos semanales. Actualmente, el Ejecutivo nacional acumula un mes de impago.

En contextos normales no implicaría un monto excesivamente considerable para las cuentas públicas porteñas, pero al estar acompañado con la caída en la recaudación de IIBB por el deterioro en la actividad económica, hace que el Gobierno porteño proyecte cerrar el 2026 en déficit, tal y como ocurrió en 2025 producto de la deuda no transferida a tiempo por Nación, lo que obligó al distrito a realizar ajustes en la planta del Estado y en el gasto operativo.

Cómo será el pago de ABL

A pesar de ese panorama, Arengo, por orden de Macri, continuará adelante con el plan de rebajas impositivas mediante el cual buscan llevar alivio a los sectores golpeados. Luego de aprobar en la Legislatura el año pasado la exención de IIBB para no profesionales y de aplicar la suspensión por seis meses del pago de ABL para gastronómicos y hoteles, reimpulsarán medidas de corte económico-tributario para hacer frente a la situación de las pymes locales.

Por lo pronto, el Gobierno volverá a eximir de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza a estos últimos dos rubros y sumarán al esquema a las librerías. La medida regirá para el primer semestre, en caso de ser aprobado el Presupuesto tal y como está. La iniciativa había sido impulsada por el legislador del peronismo, Matías Lammens, e incluía también IIBB, por lo que se espera que el bloque opositor insista en la Legislatura con su plan original.

Para el caso del impuesto inmobiliario se actualizará solo por inflación. En tanto que el ABL que paga el porteño, se actualizará solo por inflación en aquellos inmuebles que tengan una valuación fiscal igual o inferior a $41,4 millones. Esta decisión impactará en el 68% del padrón. Los que superen ese valor -el 32% del padrón- tendrán que pagar el monto, más inflación según IPC y un plus de 1% mensual.

En el caso de los jubilados, continuará vigente la exención para quienes cobren haberes equivalentes a cuatro salarios mínimo vital y móvil. El universo abarca a más de 76.000 jubilados y pensionados beneficiados.

Baja de patentes

En paralelo, CABA promoverá una baja en el valor de las patentes para que ningún vehículo pague más que lo que está pagando actualmente en términos reales. La decisión impactará sobre el total del parque automotor porteño, es decir, 1.630.000 vehículos.

El proyecto contempla que la mitad del parque automotor, es decir unos 824.000 vehículos, pague un valor inferior al que está abonando durante este año, mientras que un 40% (654.000 vehículos) mantendrá congelada la boleta y pagará exactamente el mismo valor que en 2026.

Además, para el próximo ejercicio se reducirá de 25 años a 20 años el beneficio de la exención por antigüedad. El cambio impactará sobre unos 152.000 vehículos que desde el año próximo dejarán de tributar. Se trata de aproximadamente el 10% restante del parque automotor porteño.

A este esquema se le sumará un octavo tramo de alícuota, para hacer el esquema más progresivo, ajustarán los rangos de valuación y reducen las alícuotas de cada tramo. En promedio, la alícuota efectiva se reducirá del 3% al 2,3%. Unos 400 mil vehículos que actualmente pagan una alícuota de 4% pasarán a una alícuota entre 2% y 2,5%, según su valuación. Mientras que otros 100 mil gravados al 5,5% comenzarán a tributar entre 3 y 3,5%.

Para ejemplificar, desde CABA explicaron que un Volkswagen Gol modelo 2014 que actualmente debe pagar $17.600 por boleta no tendrá variaciones y pagará "exactamente lo mismo el año que viene, ni un peso más". En tanto que un modelo más nuevo, como el Peugeot 208 del año 2023 que paga $136.500, abonará $87.800. Asimismo, un Renault Kwid 2025 que paga $134.300, pagará $72.000. "Una reducción en el impuesto del 46% y más de 62 mil pesos menos por boleta", destacaron.

Para el caso de los vehículos eléctricos, continuará vigente la exención del 100% del impuesto. En cuanto a los híbridos también seguirá activo el mismo esquema progresivo: aquellos que tengan una valuación menor a $91.150.000 gozarán de una exención del 100% durante los primeros dos años, que se reducirá al 60% al tercero, al 40% en el cuarto y al 20% en el quinto. Desde el sexto, tributarán la totalidad del impuesto.

El subte F conectará Barracas con Palermo y será la séptima línea de la Ciudad de Buenos Aires. GCBA

Obra pública y subte F

El Presupuesto 2027 de Jorge Macri proyecta un gasto de capital que rondará los 18 puntos. Si bien se ubicará por encima del promedio histórico del 16%, estará por debajo de la inversión del corriente año, el cual concentró gastos por obras para la continuidad de las tareas de renovación de la Dellepiane, pasos a nivel, la ampliación del Puente Labruna, el anillo Pampa, además de obras en escuelas y hospitales.

El próximo año, la inversión en subtes será la más alta de los últimos 20 años y alcanzará los $917 mil millones. El promedio durante las dos últimas décadas fue del 10% y para el 2027 proyectan duplicar ese monto: destinarán un 21,2%.

El inicio de las obras de la línea F concentrará la atención del gasto de capital. Luego de 25 años, CABA dará comienzo a las tareas para construir el nuevo subte que conectará Barracas con Plaza Italia, tendrá 12 estaciones y por el cual circularán más de 300.000 pasajeros diarios, atravesando 8 barrios de 5 comunas. Para el 2027, la F contará con un presupuesto superior a los $360.000 millones.

En paralelo, el Gobierno porteño busca salir al mercado en los próximos días para tomar deuda que se utilizará para la compra de los nuevos vagones de las líneas A y C, que comenzarán a instalarse en abril. Y esperan que este miércoles el directorio de la CAF de el visto bueno para un crédito para adquirir formaciones nuevas de la línea B, que también comenzarían a circular a mitad del 2027. También se iniciará la modernización de la D.

La renovación de la autopista Dellepiane, uno de las obras más importantes del gobierno de Jorge Macri. Se proyecta su finalización para junio del 2027. GCBA

Educación, salud y seguridad

El gasto social del gobierno de Macri concentrará el 60,6% del Presupuesto 2027. Educación será una vez más el área al que se le destinará más fondos: recibirá una inversión total de $4 billones 738 mil millones. Representará el 19,7% del total presupuestado.

El Plan SIGMA de la cartera de Mercedes Miguel, que se encarga del mantenimiento edilicio de las escuelas públicas porteñas, contará con $236.290 millones. Además, contemplan $122 mil millones para mejorar las condiciones de los establecimientos.

Salud concentrará el 16,5% del presupuesto, con un crédito de $3 billones 966 mil millones. Para el mantenimiento de hospitales, el área que conduce Fernán Quirós contará con $152.097 millones, mientras que desembolsarán $158 mil millones para obras en nosocomios y salas de emergencias. Asimismo, el área de Promoción y Acción Social concentrará el 9,3%, con una partida de $2 billones 235 mil millones.

El orden público, uno de los pilares del discurso del jefe de Gobierno, estará representado mediante el gasto en Seguridad, que representará el 16% del gasto previsto, es decir, unos $3 billones 604 mil millones. Unos $300 mil millones se destinarán a mantenimiento de patrulleros, equipamiento de la Policía, videovigilancia y seguridad digital. Las obras en alcaidías y comisarías insumirán más de $24.807 millones.

El Presupuesto 2027 también proyecta inversiones en plazas por más de $128 mil millones y desembolsos por $41 mil millones para el cuidado del espacio público. Para la tarea de arbolado se destinarán $90 mil millones, para alumbrado unos $119 mil millones y para mantenimiento de espacios verdes en general unos $167 mil millones.

Ley Arancelaria y eliminación de costos para 18 trámites

En paralelo al envío del Presupuesto, también entró en la Legislatura el proyecto de ley Arancelaria que propone modificar o eliminar el costo para 18 trámites.

El texto propone suprimir el pago de trece trámites: Certificados vinculados a profesionales de la salud, que hoy tiene un valor de 7 UT ($6.343), Certificados vinculados a profesionales de farmacia, 7 UT ($6.343), Certificado de antecedentes de tránsito, 8,80 UT ($7.974), Cadenas de custodia y protocolos de determinaciones ambientales, 0,55 UT c/u ($498), Sellado de documentación para empresas fúnebres, 5,20 UT ($4.712), Rúbrica de documentación laboral en plataforma digital, 0,64 UT por folio ($580), Rúbrica manual de documentación laboral, 0,86 UT por folio ($779), Licencia de inhumación o cremación, 8,39 UT ($7.602), Recepción de oficios en Asuntos Registrales y Mediación, 20 UT ($18.122), Trámites no tarifados en Higiene y Seguridad Alimentaria,11,12 UT ($10.076), Capacitadores de manipuladores de alimentos acreditados, 11,12 UT ($10.076), Certificado de libre regencia de ópticas, 7 UT ($6.343), Autorización de trabajo infantil, 19,34 UT ($17.524).

Para los restantes buscan diferenciar el valor según si se realizan de manera digital o manual/física. En el primer caso será a costo cero, y sino tendrán el mismo valor que hoy en día. Están alcanzados por la propuesta los siguientes trámites: Copia de documento archivado del Registro Civil: 8,39 UT ($7.602), Solicitud de informes varios del Registro Civil: 8,39 UT ($7.602), Desarchivo en Asuntos Registrales y Mediación: 16 UT ($14.498), Copias certificadas en Asuntos Registrales y Mediación: 20 UT ($18.122) y Certificado sobre concesiones de terrenos para bóvedas: 13 UT ($11.780).

Desde la administración porteña señalaron que el objetivo es mantener el cuidado de las cuentas públicas sin perder el foco en la importancia de la obra pública como un factor relevante para mejorar la calidad de vida del porteño y avanzar en la transformación de la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, reconocen que la caída en la actividad golpeó la recaudación, pero aclaran que mantendrán el norte trazado por Macri.

En el caso de las rebajas impositivas, y en particular la de patentes, aseguran que será la que mayor impacto fiscal tendrá en las cuentas, dado que el Gobierno porteño dejará de percibir ingresos a cambio de ofrecer un paliativo para la clase media, el sector al que el jefe de Gobierno busca apuntar ya que considera que es el más afectado por el deterioro de la economía y el que más esfuerzo realiza diariamente.