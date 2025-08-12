Ciudad inauguró una nueva guardia pediátrica en el Hospital Santojanni para agilizar turnos y atención

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrió las obras del nuevo sector del hospital ubicado en Liniers. El plan de transformación incluye la renovación de la sala de Unidad Coronaria, Mamografía, Radiología y Diagnóstico por imágenes.

El Gobierno porteño continúa con su plan de obras de infraestructura en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. El alcalde Jorge Macri recorrió este miércoles la renovación de la guardia pediátrica en el Hospital Santojanni, en el barrio de Liniers, que busca agilizar los turnos y las atenciones. Además, avanza la renovación de la sala de internación de la Unidad Coronaria, de Mamografía, Radiología y Seriógrafo y de Diagnóstico por imágenes.

La nueva guardia apunta a mejorar las condiciones de atención ya que, al estar separada de la guardia de adultos e incorporar nuevos puestos, permitirá reducir el tiempo de atención y la cantidad de observaciones breves , que actualmente representan entre el 15 y 20% de los casos y que, hasta ahora, dificultaban la atención de nuevos pacientes.

La administración porteña informó que las obras estuvieron motivadas por un aumento del 20% en la cantidad de consultas realizadas por ciudadanos con escasa cobertura médica. El sector de pediatría del Santojanni recibe 19.920 consultas anuales , un promedio de 60 diarias.

“La nueva guardia pediátrica va a descomprimir la guardia general y va a mejorar la atención” , dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri durante la recorrida por las nuevas obras. Acompañado por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó: “Forma parte del trabajo que estamos haciendo para mejorar la salud en la Ciudad mediante obras, equipamiento y tecnología en distintos hospitales y centros de salud”.

La renovada sala pediátrica cuenta con una recepción y una sala de espera, tres consultorios de atención ambulatoria, tres puestos de camas de observación, office de enfermería, una sala de observación individual y un acceso independiente desde la vía pública. Según comunicó Ciudad, permitirá brindar una mejor atención de casos de relevancia epidemiológica como coronavirus, dengue, sarampión, virus sincicial respiratorio, entre otras.

hospital santojanni

Las obras también incluyen la renovación de la sala de internación del segundo piso, en la Unidad Coronaria Intermedia, que una vez terminada permitirá sumar 12 camas de alta complejidad, una estación de enfermería y un área de soporte de personal. En la actualidad hay ocho camas, con un promedio de 650 internaciones anuales. Las mejoras permitirán reducir el tiempo de respuesta ante emergencias y duplicará la cantidad de pacientes programados para procedimientos complejos como angioplastías, implantes de marcapasos y cirugías cardíacas.

En las últimas décadas, el hospital Santojanni incrementó su nivel de complejidad mediante la incorporación de equipos especializados en Hemodinamia, Cirugía Cardiovascular, Arritmias y Marcapasos. Esta evolución lo consolidó como uno de los centros de referencia en el tratamiento integral de enfermedades cardiovasculares de la Ciudad.

“El hospital da un salto de calidad en la atención de los chicos, ofreciendo instalaciones seguras y equipadas para responder a la alta demanda que recibe este servicio”, dijo Quirós y añadió: “Es un paso más en nuestro compromiso de fortalecer la red pública de salud y garantizar una atención oportuna, accesible y de calidad para todos”.

Desde la administración de Jorge Macri señalaron a la salud pública como una de las prioridades de la gestión actual. En el Presupuesto actual se comprometieron a destinar más de $76.000 millones para mejorar la infraestructura, el equipamiento tecnológico y los servicios de atención en los hospitales. Se trata del segundo año consecutivo de mayor inversión en salud.

En lo que va de 2025, el Gobierno porteño puso en marcha 35 obras en hospitales públicos, que se suman a las 90 de 2024. En el Hospital Durand se inauguró una sala de diálisis y se incorporó un resonador de última generación, en el Piñero se construyeron una guardia, 69 consultorios externos y una guardia de salud mental, en el Rivadavia se creó la sala de internación para pacientes de salud mental y en el Pirovano se está ampliando la guardia.

Además, señalaron que se ampliaron los consultorios de los CeSACs 36, 1, 41, 40 y 12, y se inauguraron dos nuevos: el 50 en Villa Devoto y el 42 en Boedo. En la Ciudad funcionan 35 hospitales públicos y 50 CeSACs, entre otras dependencias.