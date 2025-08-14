La Ciudad sumará 1.000 policías para patrullar las calles porteñas antes de fin de año







El refuerzo se da en el marco del Plan de Seguridad Integral. Desde el inicio de la gestión ya se incorporaron 3.500 efectivos y la Policía de la Ciudad alcanzó más de 27 mil agentes, con nuevos recursos e infraestructura para combatir el delito.

Los nuevos egresados realizaron los cursos NICE, un programa de un año que aprovecha la trayectoria de exintegrantes de otras fuerzas de seguridad.

La Ciudad de Buenos Aires incorporará 1.000 policías en calle antes de fin de año como parte del Plan de Seguridad Integral que busca reducir el delito y reforzar el orden. Con esta incorporación, desde el inicio de la gestión ya son 3.500 los efectivos que se sumaron al cuidado de los vecinos en la vía pública.

El anuncio se realizó esta mañana durante el egreso de nuevos agentes en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), en Parque Avellaneda, encabezado por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Lo acompañaron el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el director del ISSP, Martín López Zavaleta.

“Incorporar personal con experiencia nos permite movernos rápido y liberar policías que estaban cumpliendo tareas para las que no habían sido formados, y así devolverlos a la calle para la seguridad de los porteños”, sostuvo Macri.

Planes a futuro Los nuevos egresados realizaron los cursos NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia), un programa de un año que aprovecha la trayectoria de exintegrantes de otras fuerzas de seguridad. Durante 240 horas cátedra, reciben formación física, técnica, legal y táctica. En esta ocasión fueron destinados a la Dirección Autónoma de Alcaldías, para custodiar detenidos, liberando así a los agentes que cumplían esa función para que vuelvan al patrullaje. El plan prevé sumar unos 2.500 efectivos bajo esta modalidad hacia principios de 2027.

El ministro Giménez destacó que “fortalecer la Policía con oficiales experimentados que se suman a los cadetes que egresan cada año es una forma de mejorar la seguridad de nuestros vecinos”.

En 2024 ya se incorporaron 1.600 nuevos policías egresados del ISSP y otros 1.000 que dejaron tareas administrativas para patrullar. El mes pasado se sumaron 900 más. Actualmente, la Policía de la Ciudad cuenta con más de 27 mil oficiales equipados con chalecos antibalas con sistema de localización, armas de baja letalidad y vehículos para distintos terrenos. El refuerzo también incluyó más patrulleros, motos y cuatriciclos, nuevas cámaras de seguridad que cubren el 82% del territorio porteño, 350 Puntos Seguros en plazas, parques y estaciones, y la consolidación del Anillo Digital, con 814 pórticos lectores de patentes en 74 accesos a la Ciudad, lo que permitió reducir un 40% el delito automotor.