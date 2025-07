La Ciudad realizó operativos para desalojar manteros y desocupar las veredas

Se llegaron a secuestrar 350 bultos de mercadería. “Hay que terminar de naturalizar el desorden como forma de subsistencia. El espacio público es de los vecinos, no hay derecho a tomarlo", dijo el Jefe de Gobierno Jorge Macri y sumó que el objetivo de la gestión "es garantizar la libre circulación en una Ciudad con las mismas oportunidades para todos”.

Macri supervisó los trabajos con el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi; y el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro.

manteros liniers desalojo "Trabajamos para desarticular las mafias que manejan la venta y el comercio ilegal", apuntó el ministro de Seguridad porteño. GCBA Prensa

El ministro Giménez explicó: “Desde que Jorge Macri asumió en el Gobierno de la Ciudad trabajamos para desarticular las mafias que manejan la venta y el comercio ilegal. Este es un paso más en esa recuperación total de las calles para los porteños”.

Y el secretario Piñeiro sumó: “Este es el décimo lugar en el que hemos intervenido liberando unas 500 cuadras de ocupación ilegal en la Ciudad. Nuestro objetivo es seguir trabajando sobre áreas ocupadas ilegalmente”.

Los trabajos en la zona de Liniers tuvieron previamente tareas de control y fiscalización. Para asegurar que todas las zonas recuperadas no sean nuevamente ocupadas, la Ciudad deja presencia diaria de inspectores, hace tareas regulares de higiene y operativos especiales coordinados con la Policía de la Ciudad.

“Donde intervenimos nos quedamos. No puede haber zonas de la Ciudad tomadas ni calles por donde no se pueda circular. Los vecinos no tienen por qué sufrir desorden, suciedad ni inseguridad. Convivir requiere reglas claras y respeto”, sostuvo el ministro Baistrocchi.

Uno por uno: los diez espacios públicos recuperados por la Ciudad

1. Calle Perette (Retiro) - febrero de 2024

La calle Perette entre Antártida Argentina y Rodolfo Walsh, zona cercana a la terminal de ómnibus de Retiro, contaba con construcciones precarias, vehículos abandonados y numerosos puestos ilegales. Se retiraron más de 180 toneladas de materiales y se hicieron trabajos para mejorar la iluminación, las veredas, la higiene y la seguridad de la zona.

2. Plaza Constitución - marzo de 2024

Se recuperó la zona comprendida por las calles Gral. Hornos, Lima, Av. Juan de Garay, Salta y O'Brien, en las inmediaciones de la estación de trenes, ocupada por más de 200 vendedores ilegales. Hoy, inspectores, apoyados por la Policía porteña, trabajan todos los días para mantener el orden en una de las zonas más transitadas de la Ciudad.

liniers manteros "El espacio público es de los vecinos, no hay derecho a tomarlo", dijo el Jefe de Gobierno Jorge Macri. GCBA Prensa

3. Parque Patricios - junio de 2024

Los alrededores del Parque de los Patricios eran ocupados por más de 2.000 manteros los fines de semana. Vendían ropa, sábanas, toallas, alimentos, bebidas, artículos de limpieza, herramientas, juguetes y elementos electrónicos, y exponían mercaderías colgadas de las rejas del parque o sobre mantas en el suelo.

4. Retiro - julio de 2024

Se realizó un operativo especial sobre la avenida Ramos Mejía entre Libertador y Antártida Argentina, con foco en los accesos a las estaciones del tren Mitre, Belgrano Norte y San Martín. Hoy, inspectores monitorean el área en distintos turnos, toda la semana.

5. Parque Centenario - agosto de 2024

El Parque Centenario, uno de los espacios verdes más importantes de la Ciudad, estaba ocupado por más de 2.000 manteros durante los fines de semana, instalados en veredas e incluso en el estacionamiento del hospital Marie Curie.

En agosto pasado se llevó a cabo un operativo integral con más de 100 agentes para desalojarlos. Desde entonces, un equipo de inspectores realiza controles diarios, con apoyo policial, para mantener el orden.

6. Once - octubre de 2024

Tras meses de investigación judicial, se realizó un megaoperativo con la participación de 600 oficiales de la Policía de la Ciudad, que allanaron 200 depósitos vinculados a la venta de mercadería ilegal. En paralelo, se desplegó un operativo de ordenamiento en la vía pública para recuperar las veredas y garantizar la libre circulación. Unos 70 inspectores trabajan a diario junto a la Policía, incluso con turnos nocturnos, para mantener el orden.

7. Calle Florida - enero de 2025

La peatonal era ocupada por 60 vendedores ilegales que vendían desde verduras hasta productos electrónicos. Hoy todos los días inspectores, en coordinación con la Policía porteña, patrullan la zona en distintos turnos.

manteros liniers En el operativo se llegaron a secuestrar 350 bultos de mercadería. GCBA Prensa

8. Flores - Avenida Avellaneda - febrero de 2025

La Ciudad recuperó 32 manzanas en el barrio de Flores, donde más de 5.000 manteros ocupaban la avenida Avellaneda y calles cercanas y generaban serias complicaciones para vecinos y comerciantes.

Se movilizaron 550 agentes entre inspectores, operarios y efectivos de la Policía de la Ciudad. El operativo incluyó 50 allanamientos en depósitos y locales con mercadería ilegal. Se implementó un sistema de monitoreo permanente, con 70 inspectores en distintos turnos y personal policial.

9. Parque Los Andes - mayo de 2025

Permitió recuperar un sector frente al cementerio de Chacarita, que era ocupado por miles de vendedores ilegales los fines de semana. El Parque ya tenía un sector habilitado para los feriantes que están registrados y cumplen con las normas. Cuadrillas de control monitorean la zona los fines de semana y feriados.

10. Liniers - julio de 2025 (hoy)

El operativo de desalojo se llevó adelante en la zona comprendida por la avenida General Paz, la avenida Rivadavia, Ventura Bosch y Timoteo Gordillo. Además de los manteros instalados de lunes a sábados durante todo el día, también existían otras dos problemáticas: la venta ilegal de comida callejera y comerciantes que hacían un mal uso de las veredas colocando artículos fuera de los locales.