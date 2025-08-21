Preocupación en el Gobierno por el caso de coimas en ANDIS: temen un nuevo $LIBRA en plena campaña Por Ariel Basile







La filtración de audios que involucran a Karina Milei y a los Menem fueron un dolor de cabeza el miércoles, mientras llegaban malas noticias desde el Congreso. Con las elecciones a la vista, en Casa Rosada se ven victoriosos pero "con el auto rayado".

Santiago Caputo, Javier Milei y Karina Milei, protagonistas de la jornada del miércoles, con atención dividida entre ANDIS y el Congreso.

Mientras de fondo sonaba música clásica, ejecutada por la orquesta filarmónica del Ejército y la Fanfarria Alto Perú de Granaderos, con Javier y Karina Milei como espectadores, el Gobierno sufría una derrota en el Congreso, con la reversión del veto a la emergencia en discapacidad, que de esa manera se convirtió en ley.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego, esa derrota fue matizada por la ratificación del otro veto, el que más le importaba sostener a la Casa Rosada: el que determinaba un aumento a las jubilaciones y una extensión a la moratoria previsional. Un revés en esos proyectos hubiese significado un golpe en la línea de flotación del barco libertario, ya que ponía jaque el superávit fiscal, la joya de la corona y pilar del programa económico.

Mientras persistía la incertidumbre sobre qué ocurriría con la ley de reparo salarial a los jubilados, en Casa Rosada ponían de manifiesto, con alarmismo, de que se trataba de “uno de los días más negros” para el gobierno de Milei. Y no solo por los tropezones en el Congreso (que siguieron a última hora de la noche con la aprobación del proyecto de los gobernadores de reparto de ATN), sino porque empezaba a escalar el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que terminaron eyectando “de manera preventiva” a su titular, Diego Spagnuolo.

“Es una bomba que puede tener un poder de daño mayor al de $LIBRA”, expresaban en los pasillos de Balcarce 50, cuando el tema no había escalado en la agenda pública, pero se preveía su potencial de crecimiento. El humor hacia dentro del oficialismo es que, aunque nadie tiene información, todos creen que son jugadas internas dentro del Gobierno. Internas en stand by hasta el 26 de octubre, aunque latentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/1958365807492136974?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1958365807492136974%7Ctwgr%5E9025ce28ab82f8a5ce0c7ffbfe1ba00127bb9934%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fel-gobierno-despidio-diego-spagnuolo-director-la-agencia-discapacidad-n6180840&partner=&hide_thread=false Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego… — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 21, 2025 Los audios involucran a Karina Milei a días del arranque de la campaña nacional y a menos de tres semanas de las elecciones bonaerenses de septiembre. El caso apunta al vértice del triángulo de hierro que más peso tiene en las decisiones del Presidente. Y también a Eduardo “Lule” Menem, a cargo de la estrategia electoral de La Libertad Avanza. Todo se cruza: las derrotas en el Congreso ponían, justamente, esos armados proselitistas en la mira. Santiago Caputo -quien este miércoles llevaba adelante las negociaciones con los diputados dialoguistas en tándem con Martín Menem-, antes del cierre de alianzas era proclive a menos armados “puros” para no incomodar a gobernadores cercanos que, hasta acá, habían prestado colaboración. En especial para los comicios locales: su tesis es que no valía la pena poner en riesgo el plan económico por lugares en legislaturas provinciales. El Gobierno quedaba con la guardia baja ante un petardeo de los gobernadores. El peligro era que el vuelto llegara en el Congreso.

La agenda del asesor se repartía entre rogarle a diputados amigables que se abstuvieran de votar el aumento a jubilados en el recinto, por el vericueto reglamentario que esgrimió Martín Menem para que se necesitaran los dos tercios totales para romper el veto, y los diálogos puertas adentro para definir modo y forma de despido de Spagnuolo, que finalmente se cumplió a última hora del día. Por caso, por la noche se llevó a cabo otra cumbre entre Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo para hacer un recuento de daños. El cónclave se realizó en Jefatura de Gabinete, escenario neutral y cada vez más usado en el gobierno para reuniones internas, debido al rol de "componedor natural" de Francos, local en esa oficina. El tema es espinoso, y el propio jefe de Gabinete lo dejó en claro que no pone "las manos en el fuego por ningún funcionario", en el marco del Council of the Americas, que se realizó este jueves con la presencia del presidente Javier Milei. El caso de ANDIS se colará en la campaña, aseguran, aunque en el Gobierno entienden que el domingo 26 de octubre igual saldrán victoriosos. “El tema es qué tan rayado nos llega el auto a fin de año”, explicaban funcionarios. A priori, el descalabro de la oposición jugará a favor de LLA, al tiempo que leyeron las listas del peronismo como una bandera blanca, de rendición. Jorge Taiana como cabeza en Buenos Aires es, no solo para la Casa Rosada, una señal de que nadie quiere hacerse cargo de una derrota. En comicios de difícil lectura lineal, por las alianzas dispares en cada distrito, la “pureza” del armado podría significarle diputados propios a Milei, y dejar de depender de aliados circunstanciales en el segundo tramo de mandato. Auguran, así, una elección de 40 puntos a nivel nacional y llegar a 2026 con cerca de noventa diputados y una quincena de senadores 100% violetas, más un quintento de socios provenientes de provincialismos, con los cuales se trabaja para esta elección.