Renovación de la licencia digital en CABA: pasos y requisitos para agosto 2025







El gobierno de la Ciudad detalló el procedimiento completo para obtener o actualizar el carnet, desde el inicio del trámite online hasta la entrega del documento físico y digital, incluyendo plazos, sedes y evaluaciones psicofísicas.

La Ciudad informó cómo renovar la licencia de conducir digital Ámbito

Aunque la mayoría de las provincias argentinas ya adoptó el nuevo modelo de Licencia Nacional de Conducir, su implementación aún muestra diferencias según la jurisdicción. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la adhesión es parcial, no por desacuerdo, sino porque varias de las funciones digitales vinculadas al registro de conducir (para autos y otros vehículos) ya estaban operativas antes de la reforma.

El gobierno de la Ciudad detalló cómo se realiza actualmente el trámite para obtener o renovar la licencia de conducir dentro del distrito. La Dirección General de Habilitación a Conductores es la encargada de gestionar los permisos, que varían según el tipo de vehículo y el uso, sea particular o profesional.

Las licencias se dividen en varias categorías: Particulares: Clases A, B y G, para motos, autos, camionetas o vehículos adaptados de uso personal.

Profesionales: Clases C, D y E, para transporte de carga, pasajeros y maquinaria especial con fines laborales.

Clase F: Para personas con discapacidad que requieran vehículos adaptados.

Licencia interjurisdiccional: Para choferes que operan transporte de carga o pasajeros en todo el país, regulada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

licencia digital2.webp El trámite inicia de manera digital, completando un formulario en el sitio web del Gobierno de la Ciudad. El trámite inicia de manera digital, completando un formulario en el sitio web del Gobierno de la Ciudad. Luego, se paga la Boleta Única de Ingresos (BUI) y se reserva turno en una sede habilitada. La evaluación psicofísica verifica visión, audición, estado físico y psicológico, y tras aprobarse se entrega la licencia física y la digital, disponible en las apps miBA y Mi Argentina.

Las licencias particulares tienen vigencia según la edad: hasta 10 años para conductores de 16 a 39 años; 6 años entre 40 y 49; 4 años entre 50 y 69; y revisiones cada 2 años para mayores de 70. Las profesionales duran 5 años, y 2 años para mayores de 70 con controles reforzados.

Los exámenes prácticos incorporan tecnología: para autos, se usan vehículos de doble comando, cámaras y sensores que registran todo el recorrido, evaluando además la convivencia vial; para motos, el circuito de Av. Roca se actualizó con mayor monitoreo. El asistente virtual Boti, a través de WhatsApp, guía a los usuarios paso a paso. Para licencias interjurisdiccionales, todo el proceso se realiza online bajo supervisión de la ANSV, incluyendo evaluaciones teóricas, prácticas y psicofísicas en entidades autorizadas, fuera del sistema de CABA.