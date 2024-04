Lilia Lemoine, en Diputados: "La izquierda odia a los ricos y trata a los empresarios como delincuentes"

A su vez, la diputada defendió la gestión del presidente Javier Milei: "Este Gobierno no hace populismo con la baja de impuestos. Este Gobierno empezó por el equilibrio fiscal, porque si no se baja el gasto público hay que emitir, que significa generar inflación, que es el impuesto más crudo, más cruel y más injusto de todos porque afecta a los más pobres".

Asimismo, volvió a cargar contra la bancada que preside Myriam Bregman: "Esto a la izquierda no le importa porque la izquierda no representa a los trabajadores y a los pobres. Simplemente odian a los ricos y no sé como desde el odio se puede construir".

Lilia Lemoine en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Lilia Lemoine en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Mariano Fuchila

Al continuar, Lemoine remarcó que el Gobierno de Milei busca que la Argentina sea un país estable, donde se pueda invertir y "donde un empresario pueda seguir con su negocio, que una pyme no deba cerrar por un juicio laboral".

"Si una pyme cierra no deja de trabajar solo el empresario, se quedan sin trabajar todos los empleados y deja de recibir el Estado el tributo que necesita para que con impuestos se mantenga la educación pública y todo el gasto estatal que tanto a la izquierda le gusta", argumentó la libertaria.

El cruce de Lilia Lemoine con Myriam Bregman y Nicolás del Caño

Mientras finalizaba con la lectura de su discurso, Bregman le dijo algo fuera de micrófono, a lo que Lemoine saltó: "Myriam me está diciendo bruta y lo tengo que decir porque esto no sale en Diputados TV". Además, alegó que no era ninguna bruta porque trabajaba desde los 14 años y sui CUIL "no está virgen como el de otros diputados".

Cámara de Diputados Nicolás del Caño Myriam Bregman FIT Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Myriam Bregman. Foto: Agencia Télam.

También cargó contra Nicolás del Caño, quien, según la diputada, le dijo "loca de mierda" en un ascensor. "A la izquierda le gustan tanto los pobres que los quieren multiplicar, como el kirchnerismo", concluyó Lemoine.