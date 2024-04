Aplica a los casos en los que se declara la no culpabilidad de los acusados. Así lo hizo en el caso de tres hombres acusados de violar a una nena de 14 años en 2019 en un camping de la localidad balnearia de Miramar.

La Corte Suprema bonaerense ratificó que no se pueden apelar los fallos de los juicios por jurados en los que se declara la no culpabilidad de los acusados. Así lo hizo en el caso de tres hombres acusados de violar a una nena de 14 años en 2019 en un camping de la localidad balnearia de Miramar que fueron juzgados por un tribunal popular que no los encontró responsables del hecho.