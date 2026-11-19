La sentencia cuestionó la desregulación, pero no fijó un tope por inflación ni una rebaja automática. Qué alcance tiene y cómo impacta en los reclamos.

El fallo sobre las cuotas de las prepagas no establece una rebaja automática ni un tope general vinculado a la inflación.

El fallo de la Corte Suprema contra la desregulación de las cuotas de las prepagas abre un nuevo escenario para los afiliados que cuestionan los aumentos aplicados desde diciembre de 2023. Sin embargo, la decisión no establece una reducción automática de las facturas ni un límite general atado a la inflación , dos puntos centrales para entender qué cambia a partir de la sentencia.

En la causa “Bobbio c/ Swiss Medical” , el máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que habían eliminado las facultades estatales de control sobre los precios. La resolución restituye a la autoridad de aplicación la obligación de revisar y fiscalizar la razonabilidad de los incrementos, aunque su alcance formal corresponde al caso resuelto.

Manuel Luaces, especialista en derecho a la salud y director de Legales de Reclamar Salud , explicó que el pronunciamiento aporta un antecedente para los reclamos de otros usuarios, pero advirtió: “Hay que ser precisos para no generar falsas expectativas” .

El fallo no dispone una rebaja general e inmediata para todos los afiliados . Tampoco determina que las cuotas deban volver automáticamente a los valores anteriores al DNU ni ordena una devolución universal de los aumentos cobrados.

Luaces señaló que la sentencia resuelve la situación de la afiliada que inició el juicio y no equivale a una derogación del decreto para todos los usuarios, aunque establece un criterio relevante para otras causas.

“Formalmente la sentencia resuelve el caso de esta afiliada y no deroga el decreto para todos. Pero fija un criterio claro que los jueces van a tener que considerar en los juicios en trámite y en los que se inicien”, sostuvo.

Los afiliados que cuestionen los aumentos pueden reunir sus facturas y presentar reclamos ante la empresa y la Superintendencia de Servicios de Salud.

¿Los aumentos quedan limitados por la inflación?

La Corte no fijó al IPC como techo automático para los incrementos. Por el contrario, dejó sin efecto la parte de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había establecido ese mecanismo.

La diferencia es importante: la resolución apunta a recuperar el control estatal previsto por la Ley 26.682 de Medicina Prepaga, bajo el cual los aumentos deben justificarse por variaciones en la estructura de costos y un cálculo actuarial razonable de los riesgos.

“La Corte no fijó un tope automático por inflación. Dejó sin efecto la parte de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que limitaba los aumentos al IPC y le devolvió al Estado la obligación de revisar y autorizar cada aumento”, explicó Luaces.

Esto significa que el fallo no congela las cuotas, sino que cuestiona la eliminación de los mecanismos de revisión y autorización.

Qué pasa con los aumentos ya pagados

Para quienes buscan recuperar importes abonados, la sentencia no establece por sí sola un reintegro automático para todos los afiliados. El alcance de un eventual reclamo dependerá de la situación de cada persona, los aumentos cuestionados y las decisiones que correspondan en su expediente.

Luaces destacó que el antecedente puede incorporarse a los amparos que ya están en trámite y servir como fundamento para evaluar nuevas presentaciones.

El abogado también señaló una cuestión pendiente: el decreto 102/2025, posterior al DNU, modificó la reglamentación para permitir que las empresas establezcan libremente los valores de sus planes.

“Mientras la Corte dice que el Estado tiene que controlar, la reglamentación vigente dice que las empresas fijan libremente sus precios. Esa contradicción la va a tener que resolver el Estado y, si no lo hace, la van a resolver los jueces en cada caso”, consideró.

Qué pueden hacer los afiliados para reclamar

Para los afiliados que quieran cuestionar los incrementos, Luaces recomendó reconstruir primero la evolución de la cuota y dejar constancia escrita de los reclamos. Entre las medidas que sugirió se encuentran:

Reunir las facturas y los comprobantes de pago desde fines de 2023 , para identificar los valores cobrados y los aumentos aplicados.

, para identificar los valores cobrados y los aumentos aplicados. Presentar un reclamo por escrito ante la prepaga y la Superintendencia de Servicios de Salud , con detalle de los incrementos cuestionados.

, con detalle de los incrementos cuestionados. Si ya existe un amparo en trámite, consultar al abogado que lleva la causa para evaluar cómo incorporar el precedente.

para evaluar cómo incorporar el precedente. Analizar con un especialista si corresponde iniciar una acción judicial, especialmente cuando el costo de la cuota compromete la continuidad de la cobertura.

“Para muchos afiliados, sobre todo jubilados, estos aumentos pusieron en riesgo la continuidad de su cobertura de salud. Este fallo les da una herramienta concreta para reclamar”, afirmó el abogado.

El pronunciamiento se originó en la demanda de María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical, tras un incremento de su cuota de $136.161,21 a $301.218,02 entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. La decisión se circunscribe a los artículos cuestionados y no implica un fallo sobre la constitucionalidad de todo el DNU 70/2023.