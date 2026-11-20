La Corte Suprema frena los aumentos de las prepagas: cuándo se implementa el cambio y qué hacer si no se respeta + Agregar ámbito en









El máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos del DNU 70/2023 que suprimían los controles oficiales sobre las cuotas de los afiliados.

La Corte Suprema ordenó restituir los controles oficiales sobre las cuotas de medicina prepaga tras un amparo iniciado por una afiliada contra Swiss Medical. Depositphotos

La Corte Suprema de Justicia invalidó los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y ordenó restablecer la supervisión estatal sobre las cuotas de la medicina prepaga. La sentencia resuelve la demanda “Bobbio c/ Swiss Medical”, cuya factura del plan SM02 había escalado un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, pasando de $136.161,21 a $301.218,02.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El tribunal anuló el tope atado al IPC que había fijado la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata al revertir el rechazo inicial. En lugar de imponer un techo inflacionario o una baja generalizada de cuotas, el fallo restituye la obligación oficial de auditar y aprobar cada suba.

La Corte Suprema frena el DNU de Javier Milei sobre el aumento de las prepagas Para declarar la inconstitucionalidad de la reforma introducida en diciembre de 2023, los jueces remarcaron que el Poder Ejecutivo no acreditó las condiciones de “rigurosa excepcionalidad” que exige la Constitución para legislar por decreto. En los fundamentos, cuestionaron que el Gobierno invocara una emergencia genérica sin justificar el vínculo con la desregulación: “Los considerandos del DNU 70/2023 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta”, señalaron.

Con este criterio, el máximo tribunal reactivó los mecanismos de la Ley 26.682 de Medicina Prepaga, que obligan a fundamentar cualquier actualización arancelaria en variaciones comprobables de costos y en un cálculo actuarial razonable de los riesgos. Además, aclararon que la decisión alcanza exclusivamente a los dos artículos impugnados sobre el sector sanitario.

La Corte Suprema ordenó aplicar el artículo 55 a todos los juicios laborales sin sentencia firme, poniendo fin a la actualización por IPC más 3%. Desde cuándo tiene que autorizar el Gobierno los aumentos La sentencia no establece un mes calendario de aplicación automática para todo el sistema ni emite un juicio sobre la validez del resto del DNU 70/2023. Su alcance directo opera sobre el expediente de MB, ordenando que la Cámara Federal de La Plata dicte un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios fijados por la Corte.

Tal como explicó el especialista en derecho a la salud Manuel Luaces, la sentencia fija un criterio claro que los jueces deberán considerar en los amparos en trámite y en las futuras presentaciones individuales. Sin embargo, todavía resta destrabar una contradicción normativa con el Decreto 102/2025 que deberá resolver el propio Estado o la Justicia en cada causa. Cómo reclamar si la prepaga aumenta igual la cuota Frente a facturas que continúen aplicando incrementos sin respaldo regulatorio o pongan en riesgo la continuidad de la cobertura, los usuarios cuentan con herramientas administrativas y judiciales para exigir una revisión. El primer paso recomendado consiste en reunir todas las facturas y comprobantes abonados desde fines de 2023 para reconstruir con precisión los valores cobrados y los porcentajes aplicados. Con esa documentación respaldatoria, el afiliado debe presentar un reclamo por escrito tanto ante la empresa de medicina prepaga como frente a la Superintendencia de Servicios de Salud, detallando los aumentos cuestionados. Si ya existe un amparo en trámite o se evalúa iniciar una acción judicial, corresponde consultar a un abogado especialista para incorporar este antecedente de la Corte al expediente.