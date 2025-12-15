Gracias a las facultades delegadas, Martín Menem inclina la balanza a su favor en Diputados

El presidente de la Cámara baja se garantizó la "mayoría automática" en la comisión de Presupuesto. Así, el oficialismo tiene el camino allanado para avanzar con la agenda reformista del presidente Javier Milei. Esa mayoría, en la que los gobernadores "afines" son decisivos, ¿se traslada al recinto?

El período de sesiones extraordinarias se puso en marcha y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem se garantizó la "mayoría automática" en la comisión de Presupuesto y Hacienda . De esta manera, al oficialismo se le allana el camino para avanzar con la agenda reformista que impulsa el presidente Javier Milei, junto con el Presupuesto 2026 . Esa mayoría, en la que los gobernadores "afines" son decisivos , ¿se traslada al recinto?

Días atrás –pasó desapercibido— Menem se anotó un triunfo en Diputados. No solo fue ratificado al frente de la Cámara baja. Sino que, gracias al acompañamiento de sus aliados del PRO y la UCR, además del MID, se hizo de las facultades delegadas para el armado de las comisiones .

Tomando como base el reglamento del a Cámara baja, que habla de que las comisiones deben ser integradas de manera proporcional a los espacios políticos representados en el recinto, Menem inclinó la balanza a su favor . En la estratégica comisión de Presupuesto, benefició a los propios y aliados, en detrimento de las bancadas que se autodefinen opositoras al gobierno de La Libertad Avanza. Los números así lo demuestran.

La comisión de Presupuesto es, por lejos, la más codiciada. Allí derivan todas las iniciativas que tienen impacto fiscal y fue, durante los dos primeros años de mandato mileísta la barrera de contención que utilizó LLA para frenar las embestidas opositoras. Quien supo ser su presidente, José Luis Espert, la mantuvo cerrada. Solo la abrió para avanzar con las iniciativas provenientes de la Casa Rosada y luego de que –sesión mediante—la oposición lo forzara a convocar a una reunión.

Este año, con un bloque mucho más robusto, el escenario es bien distinto para el oficialismo, que aprovechó que los números juegan a su favor para mantener su poderío en ese cuerpo de trabajo. Es que, valiéndose de las facultades delegadas, y de la laxitud de la palabra “proporcionalidad”, Menem conformó Presupuesto garantizándose, al menos en el corto plazo, la mayoría .

“Proporcionalidad”, podría acusar más de un bloque, rima con “discrecionalidad”. Es que el interbloque Unidos que reúne a Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal cuenta con 22 miembros al igual que el interbloque en el que convive el PRO, el MID y la UCR. Aún así, al primero le dieron tres sillas en ese cuerpo y al segundo, 4.

Desde el entorno de Martín Menem justificaron que como Juan Schiaretti no juró como diputado (se estaba recuperando de una intervención quirúrgica el día de la sesión preparatoria), tiene un diputado menos. Más allá de eso, lo cierto es que en “Unidos” conviven diputados que, en estos dos primeros años de mandato le trajeron más de un dolor de cabeza a los libertarios.

Pero ese no es el único caso llamativo. Por caso, el FIT tiene cuatro diputados y no se hizo de ningún lugar en Presupuesto. En cambio, los bloques que tienen buena llegada a la Casa Rosada como Independencia, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo se hicieron de una silla cada uno. Se trata de los espacios que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Marcelo Orrego (San Juan), respectivamente. ¿Cuántos diputados tiene cada bloque? 3, 3 y 2, respectivamente.

El contexto no hace más que ratificar que la “proporcionalidad” de la que se valió Menem tiene mucho de “discrecionalidad”. Y eso apuntan tanto desde Unidos como desde el FIT. Ambos interbloque pidieron sillas en Presupuesto. Los primeros denuncian que les “robaron” una silla mientras los segundos, que directamente los dejaron afuera.

Fuentes de Unidos alertaron a este medio que, “casualmente”, el día en que la provincia de Tucumán recibe $ 20.000 millones en concepto de ATN, es el mismo día en que le otorgan una silla en Presupuesto y Hacienda. ¿Fondos a cambio de votos?

“Hacen todo tipo de cuantas estrambóticas para no darnos lugar. No quieren un dictamen de rechazo que se discuta abiertamente y ponga arriba de la mesa las inconsistencias que tiene este presupuesto, además de ser de total ajuste a los sectores populares”, denunció en tanto, la dirigente del FIT, Romina del Plá.

Por esto mismo, Unidos decidió no elevar los 3 nombres para no convalidar “la jugada” de Menem. Harán el reclamo a medida que se vayan constituyendo las comisiones.

La explicación que dan desde LLA es que la “proporcionalidad” se aplica en todas las comisiones que tienen en mente conformar de cara a las extraordinarias (Asuntos Constitucionales, Legislación Penal, Medio Ambiente y Legislación Laboral). Y no por comisión. Es decir, que aplican algún método de “compensación” entre uno y otro cuerpo de trabajo.

Como fuere, al menos por ahora, el oficialismo se garantizó una mayoría en Presupuesto, por donde este verano pasará, además de la “ley de leyes”, el proyecto de inocencia fiscal y la Reforma Laboral. Es que también están allí otros diputados que responden a gobernadores que se muestran dispuestos a negociar con la Rosada, por caso, los diputados de Innovación Federal, donde conviven los oficialistas de Misiones y Salta.

La comisión la completan sus aliados del PRO, la UCR y el MID (que habilitaron la delegación de facultades pese a que el día previo a la sesión preparatoria habían dicho lo opuesto). Además de Unión por la Patria.

Diputados: ¿Se viene la mayoría automática?

Con lo ocurrido en la comisión de Presupuesto, fuentes parlamentarias empiezan a avizorar una estrategia más amplia. La Libertad Avanza podría congraciarse con un puñado de gobernadores (ya sea con ATN, obras o algún otro pedido), a cambio de garantizarse una mayoría "automática" en la Cámara baja. En otras palabras, la famosa "rosca política" que Milei tanto desdeñó hasta que asumió como Presidente.

Es que si se suma a los diputados que integran Unidos, Unión por la Patria, el FIT y País Federal (donde están exlibertarios como Marcela Pagano), el número de bancas que reúnen son 122. Mientras que, "congraciando" a los gobernadores de sus bloques aliados (como UCR, PRO, Independencia, Elijo Catamarca e Innovación Federal) suman 135 diputados. Es decir, 6 por encima del quorum reglamentario.

De mantener buen vínculo con esos mandatarios provinciales, La Libertad Avanza estaría con los números "sobrados" para avanzar en la Cámara baja, sin tener que negociar con los sectores más duros.