Guillermo Francos cruzó al Gordo Dan por sus polémicos dichos sobre Luiz Juez: "No puede aceptarse de ninguna manera"

El influencer libertario cruzó fuertemente al Senador por el debate sobre la emergencia en discapacidad. Tras los dichos y el reto del jefe de Gabinete, Daniel Parisini debió eliminar su tuit.

La interna del Gobierno - entre funcionarios y la militancia digital - volvió a expresarse una vez más durante la noche del pasado jueves, cuando Guillermo Francos salió a repudiar públicamente los dichos de Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan , sobre la posición del senador Luis Juez con respecto a la ley de emergencia en discapacidad. El ministro calificó como “ inaceptables ” los dichos del tuitero y, poco después, el propagandista liberal de las redes sociales redobló la apuesta.

En detalle, el Gordo Dan habló sobre la historia del senador - y la condición de su hija, Milagros, quien sufre de una parálisis cerebral - en un tuit que pronto fue repudiado por su agresividad y tono: "Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó . Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei".

Rápidamente, el jefe de Gabinete buscó despegarse de los dichos del tuitero - cercano al presidente Javier Milei - y aseguró que le pareció "absolutamente fuera de lugar" lo sucedido: "Creo que no puede aceptarse de ninguna manera la grosería ni la forma en la que se expresa ni el fondo de la cuestión. Juez ya había anticipado en su votación anterior cuál era su posición, de modo que a mí no me sorprende para nada”.

"No se puede aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor”, agregó en declaraciones con TN. Tras esto, inicialmente el tuitero libertario borró su mensaje ante las repercusiones del mismo.

“Que haya borrado el tuit es lo que corresponde, se habrá dado cuenta de que había cometido una barbaridad. No se puede cuestionar a las personas que expresan una posición libremente. Juez, además, tiene una relación de amistad con el Presidente y nos ha apoyado en muchos temas. Fue un exabrupto de esta persona”, disparó Francos.

En ese sentido, el jefe de Gabinete aseguró que se comunicó con el con Juez para disculparse y decirle que repudiaba el comentario que compartió el Gordo Dan.

Además, a días de las elecciones provinciales, Francos también buscó despegar al Presidente del escándalo. En este sentido afirmó que el tuitero "expresa posiciones independientes" y recordó que no forma parte del Gobierno. “Yo no pude hablar con el Presidente porque está de viaje, pero estoy seguro de que va a estar en total desacuerdo con esta expresión”, explicó el jefe de Gabinete. Por el momento, Milei no se expresó sobre el conflicto.

Por su parte, el conductor del programa La Misa - al que han ido en reiteradas ocasiones funcionarios del Gobierno - volvió a cruzar a Juez en una versión lavada de su mensaje inicial: "Ahí va con más respeto: Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la quiebra del Estado argentino con el consiguiente empobrecimiento de generaciones de argentinos”.

Luego, cruzó duramente a Francos por sus dichos en televisión: “Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido de frente, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1963804693341040655&partner=&hide_thread=false Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar… — DAN (@GordoDan_) September 5, 2025

"Acá uno se enoja con los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura y condenando nuevamente a la pobreza a millones de argentinos porque encima tienen el tupé de hacerlo utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad, sabiendo perfectamente lo que están haciendo. En consecuencia, no se dejen psicopatear por los psicópatas nunca. Ni un paso atrás, Guille”, advirtió el Gordo Dan.

La respuesta de la familia de Luis Juez

Si bien el senador permaneció en silencio ante lo ocurrido, su hijo, Martín, utilizó sus redes para compartir un mensaje: “Genuinamente acompañamos leyes para que el Presidente pueda gobernar sin pedir nada a cambio (y lo seguiremos haciendo). Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir. Si así tratan a aquellos que deciden acompañar, no me quiero imaginar al resto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinJuez/status/1963773207426617731&partner=&hide_thread=false Genuinamente acompañamos leyes para que el presidente pueda gobernar, decididamente acompañamos la alianza en Córdoba sin pedir nada a cambio (y lo seguiremos haciendo). Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir. Si así tratan aquellos que deciden acompañar no me… pic.twitter.com/ePIHdblPK5 — Martin Juez (@MartinJuez) September 5, 2025

"Sepan muchachos que el daño que le hacen al Presidente es incalculable. En la política, como en la vida, no vale todo. Miserables aquellos que piensan que podemos utilizar lo más lindo que la vida nos dio para hacer política“, sentenció en un mensaje que reposteó el propio senador.