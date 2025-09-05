Luis Juez rompió el silencio tras las acusaciones del Gordo Dan: "Dejen de agraviar a mi hija, que no se puede defender"







"Esa no es la forma, así no se defiende la libertad", dijo el senador, que ratificó su postura contra el veto presidencial a la emergencia por discapacidad.

Luis Juez, senador nacional, se alineó a la gestión libertaria a comienzos del 2025. Mariano Fuchila

Un día después de que se revierta el veto presidencial a la declaración de emergencia a la discapacidad en el Senado, y tras las acusaciones de la militancia digital de La Libertad Avanza por oponerse a la postura del Gobierno, el senador Luis Juez se refirió a la situación del sector y a su acompañamiento al oficialismo.

"Yo soy amigo del Presidente, no necesito nada de él y no le he pedido nada, pero yo lo voy a defender desde la verdad", aclaró el cordobés, que se distanció del PRO a comienzos de año para alinearse con el Gobierno. A su vez, planteó que habló con el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, "había que acelerar la situación y los mecanismos. No alcanzaba con la respuesta de que no hay plata, porque una silla de ruedas sale como un auto usado”.

Luego, señaló: “No hablo por mi hija, mi hija no va a tener una pensión por discapacidad. Esa es mi situación: nosotros podemos darle a nuestra hija discapacitada un montón de condiciones que otros padres no pueden". Así fue que aclaró que cuando se refiere a ella en las sesiones "es para darle visibilidad a un tema que ha sido absolutamente invisible y manoseada por la política". "Si han manejado el tema con ineptitud, desconocimiento y corrupción, no es problema mío".

Además, ratificó que "yo no quiero ofender al Presidente, pero tengo la necesidad en un tema puntual -que me conmueve como padre pero también como dirigente político- de expresarme, no para romper ninguna caja del Estado". "Si me he callado la boca es porque no quiero que mis enemigos usen mi dolor y el de mi familia para golpear a un Gobierno que quiero y defiendo", insistió.

Finalmente, pidió que "dejen de agraviar a mi hija, que no se puede defender". "Yo no me merezco que digan que tengo una hija extramatrimonial y que la utilizo para hacer política. No me ofendan a mí y a mi hija", dijo en una entrevista en TN.

