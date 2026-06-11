La escribana de Manuel Adorni también se adhirió al régimen de Inocencia Fiscal

La escribana Adriana Nechevenko, quien certificó operaciones inmobiliarias vinculadas al jefe de Gabinete, figura entre las personas alcanzadas por el blanqueo luego de haber iniciado el trámite en mayo.

La escribana Adriana Nechevenko , quien certificó operaciones inmobiliarias vinculadas a Manuel Adorni , se inscribió en el régimen de Inocencia Fiscal tras haber solicitado su adhesión en mayo. Se trata de la profesional que declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita por su intervención en distintas compraventas inmobiliarias relacionadas con el jefe de Gabinete, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La presentación fue realizada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . Con esta adhesión, Nechevenko queda alcanzada por la declaración jurada simplificada, que reduce las exigencias de justificación patrimonial y se limita a la presentación de ingresos, gastos y deducciones. Un día antes, el propio Adorni también se había incorporado al régimen, mientras que su esposa, Bettina Angeletti, lo hizo el 31 de mayo.

La normativa aprobada por el Senado el 26 de diciembre establece, entre otros puntos, que la evasión deja de estar tipificada como delito penal en los casos en que el contribuyente regulariza su situación tras ser notificado y abona la deuda correspondiente. No obstante, se aclara que la adhesión al régimen impacta únicamente en el plano impositivo y no impide la continuidad de investigaciones por otros posibles delitos.

Además, la reglamentación elevó los umbrales de evasión: la evasión simple pasa a $100 millones y la agravada a $1.000 millones , al tiempo que reduce el plazo de prescripción de los delitos tributarios de cinco a tres años.

Adriana Nechevenko, quien certificó operaciones inmobiliarias vinculadas al Jefe de Gabinete se inscribió en el régimen tras haber solicitado su adhesión en mayo.

La declaración de Nechevenko en la causa Adorni

La investigación sobre el patrimonio de Adorni incorporó el 8 de abril una declaración clave: la de la escribana Nechevenko, quien compareció durante casi tres horas ante el fiscal Gerardo Pollicita en los tribunales federales de Comodoro Py.

Nechevenko ingresó a las 10 de la mañana al despacho del fiscal, ubicado en el quinto piso, donde prestó declaración bajo juramento sobre su intervención en distintas operaciones inmobiliarias vinculadas al funcionario. Según reconstrucción del expediente, se retiró cerca de las 13 tras declarar y aportar documentación.

En declaraciones a la prensa, sostuvo que la compra de un departamento en Caballito fue una operación “normal”, en la que Adorni no recibió préstamos personales, sino que se trató de una compraventa con una hipoteca por saldo de precio.

El foco de la investigación está puesto en la compra de un departamento en la calle Miró al 500, en Caballito, y en la adquisición de una casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. Según el expediente, el inmueble en la Ciudad de Buenos Aires fue adquirido en noviembre de 2025 por 230.000 dólares, mediante un crédito hipotecario de 200.000 otorgado por las vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.