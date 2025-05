La Fundación Pensar presentó su informe de mayo: la inflación cae como preocupación, aunque crece el desoptimismo

Eso termina de constituir un 53% de estado de ánimo negativo (5% más que en enero del 2025) entre los consultados, que aseguraron que en un 51% no les alcanza el sueldo y el 65% resignó algún servicio o actividad : 56% de ellos, fue la compra de indumentaria. La encuesta reveló que muchas respuestas apuntan directamente al Gobierno, dado que el 48% de los que respondieron considera que no tiene capacidad para solucionar los problemas y sólo el 43% piensa que se estará mejor económicamente dentro de un año.

PRO Rogelio Frigerio Jorge Macri Ignacio Torres Frigerio, Macri y Torres, los mandatarios distritales del PRO. Mariano Fuchila

En ese marco, se refirió a la coyuntura: "A nosotros no nos define una elección, nos define la la decisión de ser parte de un partido político que garantice el cambio en la Argentina para siempre. Que defienda un proyecto de país y no un proyecto de poder. Que crea en un equipo y no en el liderazgo infalible de nadie. Nosotros no nos rendimos, estamos más fuertes que nunca y vamos a seguir como siempre: de pie".

Asimismo, el informe destacó las gestiones provinciales del PRO, en donde se expresó reducción de gasto público (9% en CABA, 18% en Chubut y 23% en Entre Ríos), gasto en personal (5%, 17% y 22%), el superávit fiscal (4%, 4%, 2%) y presupuesto en obra (18%, 15% y 8%).

Fue entonces que se citaron a los mandatarios del partido, como Jorge Macri, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. "Creemos en el Estado, uno más eficiente y más inteligente, que no ocupa todo el espacio ni asfixia, sino que ordena, facilita, simplifica y acompaña al privado para que invierta, tome riesgo y genere empleo. Cada vez que ahorramos, nosotros hacemos dos cosas: o bajamos los impuestos o invertimos más en áreas prioritarias como la salud, la educación, la seguridad y la cultura", planteó.

Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dijo que "las provincias no somos ajenas a la delicada situación económica que se vive a nivel nacional; por el contrario, la caída de ingresos nos afecta por completo, y esto se suma, en el caso de Entre Ríos, a la necesidad de revertir décadas de desidia que nos llevaron a alejarnos de nuestro potencial productivo y a depender en gran medida del empleo en el sector público -que, sabemos, no genera oportunidades genuinas de desarrollo-. Sin embargo, estamos decididos a gobernar sin beneficio de inventario y, sobre todo, sin excusas".

Finalmente, Ignacio Torres (Chubut) destacó que "gracias al orden fiscal y a una administración responsable, logramos revertir el crítico escenario financiero que nos fue legado. Lo hicimos en tiempo récord: en apenas nueve meses alcanzamos el superávit primario y ejecutamos el proceso de desendeudamiento más importante de la historia de nuestra provincia. Como resultado, pasamos de ocupar el último lugar en el ranking de transparencia institucional a posicionarnos como referentes nacionales en administración financiera y responsabilidad fiscal".

Fundación Pensar: informe completo mayo 2025