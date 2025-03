La jueza Karina Andrade explicó las liberaciones y por qué siguen detenidas cuatro personas

"A mí lo que me estaban informando eran personas que estaba involucradas en delitos, pero ninguno delitos que hayan incendiado patrulleros o que tengan armas. Hubo tres personas, que no se si están vinculadas a esto, pero las únicas personas que tenían algún arma no fueron liberadas", explicó de en una entrevista en Radio 10.

Contexto deficitario

El contexto que describió la jueza fue caótico y "deficitario". Hasta las 22 horas tenía informadas 14 detenciones, mientras que en los medios hablaban de alrededor de 150. "Yo pensaba que eso se debía a que otro juez estaba interviniendo. Pero con la presentación de la defensa pasadas, las 22, tomo conocimiento que ningún juez había intervenido. ¿Qué contexto de control tuve yo como juez? Totalmente deficitario", remarcó Andrade.

No sólo no le informaban con claridad por qué se lo detenía ni qué delitos habían cometido, sino que tampoco le indicaban a donde serían trasladados. "Algo que no puse en la resolución y es importante, la firme cerca de las 2 de la madrugada, tiene que ver con el problema de alojamiento de personas detenidas. No me estaba siendo informado donde iban a quedar esas personas detenidas”, afirmó.

A pesar de estos cuestionamientos, Andrade destacó el trabajo de la Fiscalía, "donde me informa que había una persona con pedido de captura y obviamente no se le dio la libertad”. Allí es donde confirma que los detenidos hoy son 4. “Las únicas personas detenidas que esa tarde tenían un arma, no fueron liberadas”, informó.

Incidentes en Congreso: la Ciudad será querellante en la causa y recusará a la jueza por la liberación de los detenidos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires será querellante en la causa y recusará a la jueza Karina Andrade por liberar a los 114 detenidos, tras los incidentes del miércoles en la marcha de jubilados e hinchas.

El ministro de Justicia porteño Gabino Tapia hizo foco en que la magistrada "tiene una tendencia que va más acorde al garantismo o estar a favor de aquel que comete una infracción o un ilícito y no de aquellos que cumplen la ley".

Tapia describió los hechos como “una locura, un ataque a las instituciones y en particular también (...) a los porteños”. Estimó que los daños ocasionados por la “organización delictiva" le costaron a la ciudad y a todos los porteños "más de $400 millones".

Según el ministro, los destrozos incluyen "89 contenedores, 2 patrulleros, 4 motos". En paralelo, adhirió que "se rompió la vía pública, el mobiliario urbano, locales comerciales de particulares".