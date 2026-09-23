Malvinas, la pandemia y Borges: las 10 frases de Javier Milei en la ONU + Agregar ámbito en









El Presidente expuso ante Naciones Unidas un nuevo discurso, y entre su exhibición se destacó el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. También dio su perspectiva sobre el desarrollo de la Inteligencia Artificial y se posicionó nuevamente en la geopolítica marcada por las guerras.

Milei dio su discurso ante la ONU.

El presidente Javier Milei brindó su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde llevó el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Allí, aseguró que su Gobierno mantendrá una estrategia “pacífica, práctica y efectiva” frente a las acciones unilaterales del Reino Unido en el Atlántico Sur.

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Durante su intervención, el mandatario sostuvo que “Malvinas es para nosotros una causa nacional” y utilizó la controversia como parte de sus cuestionamientos al funcionamiento de los organismos internacionales y a la capacidad de hacer cumplir sus propias resoluciones.

Luego, el mandatario cuestionó el funcionamiento político y burocrático de la Organización de las Naciones Unidas. Según planteó, el organismo no actúa con suficiente eficacia frente a gobiernos autoritarios y organizaciones terroristas, mientras impulsa regulaciones que, a su criterio, interfieren sobre las decisiones soberanas de los Estados.

Milei también dedicó una parte de su intervención a las medidas sanitarias implementadas durante la pandemia de COVID-19 y criticó el papel que desempeñaron organismos internacionales. Finalmente, trasladó sus cuestionamientos al debate internacional sobre la inteligencia artificial y advirtió sobre el riesgo de avanzar con regulaciones excesivas frente a las nuevas tecnologías.

Milei reclamó por la soberanía de Malvinas ante la ONU. Archivo Las 10 frases destacadas de Milei ante la ONU “Malvinas no es solamente una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, también plantea una pregunta acerca de la capacidad de esta organización para hacer valer sus propias resoluciones.” “El miedo bajo ningún punto de vista debería convertirse automáticamente en obediencia.” “La inteligencia artificial, tal como la división del trabajo en el caso de la fábrica de alfileres, es un acelerador para el crecimiento de la productividad.” “Concederle al Estado el control sobre la innovación es conceder a algunos, en el mejor y más ingenuo de los casos, la facultad de limitar lo que los demás pueden crear.” “Ante la incertidumbre, proponemos determinación. Ante el miedo, coraje. Ante la decadencia, ambición. Y ante la resignación, proponemos optimismo.” “Ante la inteligencia artificial, la Argentina se ubicará en la vanguardia de la libertad.” “Es necesario que sea Occidente quien lidere el desarrollo de la tecnología para asegurarnos que sea acorde a nuestros valores fundamentales libertarios.” “No confundimos cooperación con subordinación.” “La ONU se convirtió en una organización inútil, que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bienintencionados. "Una ridiculez, algo que parece que pocos se pusieron a meditar, salvo aquellos que tenemos la pasión de leer a Jorge Luis Borges y amamos su visión de convalidar una idea llevándola a su límite.” Cómo continúa la agenda de Milei Tras su intervención ante la Asamblea General, el mandatario tendrá las siguientes actividades, en horario argentino:

16: disertará en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security” , organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI) . El evento se realizará en la sede de Citi en Nueva York. Ernesto Torres Cantú , Head of International de la entidad, estará a cargo de la apertura como anfitrión, mientras que el presidente del IRI, Dan Twining , presentará a Milei.

disertará en la conferencia , organizada por la con el acompañamiento institucional del . El evento se realizará en la sede de en Nueva York. , Head of International de la entidad, estará a cargo de la apertura como anfitrión, mientras que el presidente del IRI, , presentará a Milei. 18: mantendrá una reunión con empresarios vinculados a Americas Society/Council of the Americas . Participarán Susan Segal y una mesa de entre 12 y 15 ejecutivos .

mantendrá una reunión con empresarios vinculados a . Participarán y una mesa de entre . 19.30: se encontrará con el rabino Simón Jacobson. La conferencia de la tarde le dará al Presidente otro espacio para exponer sus posiciones económicas y de política exterior, esta vez ante representantes de organizaciones y del sector privado. Su encuentro posterior con empresarios se suma a los contactos que mantendrá durante la gira para presentar la agenda del Gobierno argentino. La visita comenzó este martes con la cumbre del Escudo de las Américas, una iniciativa regional centrada en la cooperación frente al narcotráfico y el terrorismo. Durante esa sesión, la delegación argentina ratificó su interés en participar del esquema de seguridad hemisférica, con atención sobre el Atlántico Sur y la Antártida. Para el jueves, Milei tiene prevista una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, antes de concluir su agenda en Nueva York.