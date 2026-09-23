Mauricio Macri habilitó la sede del PRO para desafiar a Javier Milei con candidato opositor

El expresidente desconfía de un acuerdo con La Libertad Avanza y sigue recorriendo el país. El viernes estará en Jujuy con un aliado de la Casa Rosada.

Mauricio Macri se muestra cada vez más escéptico frente a Javier Milei . Tanto que anoche habilitó la sede nacional del PRO para que Hernán Lacunza, presente candidato presidencial de su partido, organice una modesta cena con un puñado de dirigentes para mostrar músculo político propio frente a La Libertad Avanza .

La advertencia del expresidente llega en medio de la estancada mesa bilateral de negociaciones que encabezan Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, en representación del PRO, junto a Diego Santilli, Martin Menem Eduardo "Lule" Menem por La Libertad Avanza.

Mientras el bloque del macrismo le vota todas las iniciativas legislativas al Presidente en el Congreso, Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei y jefa de bancada de LLA en la Legislatura porteña, se dedica sistemáticamente a caminarle la Ciudad de Buenos Aires a Jorge Macri con múltiples críticas a su gestión.

La anomalía en el vínculo del PRO y LLA llega a un punto en el que Patricia Bullrich, ex presidenta del PRO y actual titular del bloque de senadores nacionales de LLA, se muestra más crítica de la gestión de Milei que el mismo Macri. El expresidente y Bullrich retomaron su contacto a través de WhatsApp y se mueven de manera cada vez más coordinada .

El problema de Macri es que ya no controla a su propio partido. Las principales figuras del PRO como Ritondo o los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y el jefe de gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, se mueven de manera autónoma frente a la Casa Rosada y sin la interlocución de Macri. Lo mismo ocurre con Santilli, jefe de Gabinete y principal arquitecto de la absorción del macrismo de cara a las elecciones 2027.

Para frenar esa hemorragia dirigencial, y en uno de os peores momentos de la gestión de Milei con el riesgo país arriba de los 550 puntos y un escenario de caída del consumo y cierre de pymes, Macri le habilitó anoche a Lacunza la sede nacional del PRO en la barrio de San Telmo para montar un asado con un grupo de disidentes al acuerdo con La Libertad Avanza.

Somos Sergio, Gastón, Valentina, Benjamín, Gabriel, Claudia, José, Martín, Vicky, Miguel, Kenji, María Eugenia, Caro, Georgina, Marcos, Quique, Julio, Jorge, Humberto, Patricio, Claudia, Alfredo, Pablo, Martín. Somos PRO. Nacional y federal. Estamos en tu provincia. Volver a ser. pic.twitter.com/pioeUwbjnz — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) September 23, 2026

La interna del PRO

Ni Macri, ni Ritondo ni los gobernadores, tampoco el jefe de gobierno porteño, estuvieron presentes. Pero asistieron otros dirigentes como María Eugenia Vidal, las más nítida opositora a LLA dentro del macrismo, el senador nacional misionerosMartin Goering Lara, junto a su jefe político, Humberto Schiavoni, el ex legislador Jorge Enriquez y los diputados nacionales Emmanuel Bianchetti, Sergio Capozzi y Martín Ardohain, entre otros. Hubo llamados telefónicos previos de parte de allegados a Macri para garantizar que la asistencia no fuera masiva.

Hasta ahora, Lacunza no logró una foto o un aval público a su pre candidatura presidencial, un proyecto que podría herir de muerte la posibilidad de que Milei logre su reelección. Pero tampoco un rechazo o veto explícito del ex presidente que lo deja seguir mostrándose como opción para 2027 con un discurso centrada en la economía que incomoda a La Libertad Avanza.

Este miércoles el PRO realizará por zoom un encuentro con los jefes provinciales del partido. Será la previa de un nuevo capítulo de "Próximo Paso", la puesta en escena del macrismo rumbo al 2027. El evento se desarrollará en Jujuy e incluye una reunión con el gobernador radical local, Carlos Sadir. Desde que Karina Milei y Macri hablaron para escenificar una serie de reuniones en la Casa Rosada entre ambos bandos, el vínculo parece haber empeorado. Más allá de las relaciones carnales que el macrismo mantiene con los libertarios, especialmente en las votaciones de la Cámara de Diputados, no hubo avances en el entendimiento entre ambos espacios.