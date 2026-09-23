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23 de septiembre 2026 - 11:34

La mala imagen alcanza a todos los dirigentes: quiénes tienen el menor rechazo, según una reciente encuesta

Un relevamiento de la Universidad de San Andrés evaluó la imagen de 26 políticos y ninguno consiguió un diferencial favorable. No obstante, Bulrich, Milei y Kicillof son quienes lideran positivamente.

Una nueva encuesta reflejó la imagen negativa sobre los dirigentes.

Una nueva encuesta reflejó la imagen negativa sobre los dirigentes.

Ámbito

El relevamiento se realizó sobre 1.004 casos a nivel nacional durante la primera semana de septiembre. La ESPOP es un estudio que la Universidad de San Andrés realiza periódicamente para medir, entre otras variables, la satisfacción política y la imagen de dirigentes.

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Bullrich, Milei y Kicillof, con mayor imagen positiva

La senadora Patricia Bullrich alcanzó un 34% de imagen positiva y un 56% de negativa, por lo que obtuvo un diferencial de -22 puntos porcentuales.

El presidente Javier Milei registró un 33% de valoración favorable y un 61% desfavorable, equivalente a un saldo de -28 puntos.

Milei exhibió un 51% de imagen negativa.

Milei exhibió un 51% de imagen negativa.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof tuvo un 30% de imagen positiva frente a un 61% negativa, con una diferencia de -31 puntos.

A continuación aparecieron Cristina Kirchner, con 29% de opiniones positivas y 64% negativas, y Myriam Bregman, también con un 29% favorable, aunque con un nivel de rechazo menor, del 48%.

Más atrás quedaron la vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, ambos con 28% de imagen positiva. El expresidente Mauricio Macri alcanzó un 26%, mientras que Juan Grabois y Sergio Massa obtuvieron un 23% cada uno. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, registró un 20% de valoración favorable.

Entre los diferenciales más adversos estuvieron los del diputado Máximo Kirchner, con 17% de imagen positiva y 71% negativa, lo que representó un saldo de -54 puntos, y la diputada Lilia Lemoine, con 10% favorable y 62% desfavorable, equivalente a -52 puntos.

El 61% desaprobó la gestión de Milei

El estudio también consultó por la evaluación del Gobierno nacional. Un 35% de los encuestados aprobó la gestión de Javier Milei, mientras que un 61% la desaprobó.

Además, el 69% manifestó estar insatisfecho con la marcha general del país, frente a un 29% que expresó satisfacción con el mandatario.

Entre las principales preocupaciones mencionadas por los consultados estuvieron la falta de trabajo, con 39%, y los bajos salarios, con 36%. La corrupción y la pobreza fueron señaladas por un 29% en ambos casos.

La percepción sobre la economía

Los resultados también reflejaron una evaluación mayoritariamente negativa de la situación económica. El 55% consideró que la economía del país empeoró en comparación con el año anterior.

Al mismo tiempo, un 43% de los encuestados estimó que la situación económica empeorará en el futuro, según los resultados consignados en el relevamiento.

De esta manera, la medición mostró una imagen negativa superior a la positiva para los 26 dirigentes evaluados, al mismo tiempo que registró niveles elevados de desaprobación de la gestión nacional e insatisfacción con la situación general del país.

Elecciones 2027: una encuesta muestra un empate técnico entre el peronismo y La Libertad Avanza

Otra encuesta midió el escenario político rumbo a las elecciones presidenciales de 2027 y mostró una diferencia mínima entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA).

El relevamiento de la consultora Synopsis ubicó al peronismo con 35,7% de intención de voto, apenas dos décimas por encima de LLA, que obtuvo 35,5%. De esta manera, ambos espacios quedaron dentro de un empate técnico en un eventual escenario de primera vuelta.

El trabajo se realizó entre el 10 y el 18 de agosto sobre una muestra de 1.224 casos a nivel nacional y presentó un margen de error de +/- 2,8%.

Ante la pregunta sobre a quién elegirían “Si hoy fuesen las elecciones presidenciales”, el 35,7% de los encuestados respondió por el peronismo y otro 35,5% se inclinó por La Libertad Avanza.

Bastante más atrás apareció la izquierda, con 7,1%, seguida por el PRO, que consiguió 6,1%. En tanto, Provincias Unidas alcanzó el 2,4%.

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