La mala imagen alcanza a todos los dirigentes: quiénes tienen el menor rechazo, según una reciente encuesta

Un relevamiento de la Universidad de San Andrés evaluó la imagen de 26 políticos y ninguno consiguió un diferencial favorable. No obstante, Bulrich, Milei y Kicillof son quienes lideran positivamente.

Una nueva edición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA) analizó la valoración de 26 dirigentes y mostró que todos registraron más opiniones negativas que positivas .

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El relevamiento se realizó sobre 1.004 casos a nivel nacional durante la primera semana de septiembre . La ESPOP es un estudio que la Universidad de San Andrés realiza periódicamente para medir, entre otras variables, la satisfacción política y la imagen de dirigentes.

La senadora Patricia Bullrich alcanzó un 34% de imagen positiva y un 56% de negativa , por lo que obtuvo un diferencial de -22 puntos porcentuales .

El presidente Javier Milei registró un 33% de valoración favorable y un 61% desfavorable , equivalente a un saldo de -28 puntos .

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof tuvo un 30% de imagen positiva frente a un 61% negativa , con una diferencia de -31 puntos .

A continuación aparecieron Cristina Kirchner, con 29% de opiniones positivas y 64% negativas, y Myriam Bregman, también con un 29% favorable, aunque con un nivel de rechazo menor, del 48%.

Más atrás quedaron la vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, ambos con 28% de imagen positiva. El expresidente Mauricio Macri alcanzó un 26%, mientras que Juan Grabois y Sergio Massa obtuvieron un 23% cada uno. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, registró un 20% de valoración favorable.

Entre los diferenciales más adversos estuvieron los del diputado Máximo Kirchner, con 17% de imagen positiva y 71% negativa, lo que representó un saldo de -54 puntos, y la diputada Lilia Lemoine, con 10% favorable y 62% desfavorable, equivalente a -52 puntos.

El 61% desaprobó la gestión de Milei

El estudio también consultó por la evaluación del Gobierno nacional. Un 35% de los encuestados aprobó la gestión de Javier Milei, mientras que un 61% la desaprobó.

Además, el 69% manifestó estar insatisfecho con la marcha general del país, frente a un 29% que expresó satisfacción con el mandatario.

Entre las principales preocupaciones mencionadas por los consultados estuvieron la falta de trabajo, con 39%, y los bajos salarios, con 36%. La corrupción y la pobreza fueron señaladas por un 29% en ambos casos.

La percepción sobre la economía

Los resultados también reflejaron una evaluación mayoritariamente negativa de la situación económica. El 55% consideró que la economía del país empeoró en comparación con el año anterior.

Al mismo tiempo, un 43% de los encuestados estimó que la situación económica empeorará en el futuro, según los resultados consignados en el relevamiento.

De esta manera, la medición mostró una imagen negativa superior a la positiva para los 26 dirigentes evaluados, al mismo tiempo que registró niveles elevados de desaprobación de la gestión nacional e insatisfacción con la situación general del país.

Elecciones 2027: una encuesta muestra un empate técnico entre el peronismo y La Libertad Avanza

Otra encuesta midió el escenario político rumbo a las elecciones presidenciales de 2027 y mostró una diferencia mínima entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA).

El relevamiento de la consultora Synopsis ubicó al peronismo con 35,7% de intención de voto, apenas dos décimas por encima de LLA, que obtuvo 35,5%. De esta manera, ambos espacios quedaron dentro de un empate técnico en un eventual escenario de primera vuelta.

El trabajo se realizó entre el 10 y el 18 de agosto sobre una muestra de 1.224 casos a nivel nacional y presentó un margen de error de +/- 2,8%.

Ante la pregunta sobre a quién elegirían “Si hoy fuesen las elecciones presidenciales”, el 35,7% de los encuestados respondió por el peronismo y otro 35,5% se inclinó por La Libertad Avanza.

Bastante más atrás apareció la izquierda, con 7,1%, seguida por el PRO, que consiguió 6,1%. En tanto, Provincias Unidas alcanzó el 2,4%.