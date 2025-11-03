La justicia de EEUU condenó a Barry Bennett, el enlace directo de Javier Milei con Donald Trump

Ante el Departamento de Justicia norteamericano, el asesor admitió su culpabilidad en un juicio diferido por realizar tareas de lobby "clandestino" a favor de Qatar. Un prontuario inquietante y el trasfondo de negocios al que apunta en la Argentina.

La relación de Javier Milei y Donald Trump está intermediada por las gestiones del lobbista Barry Bennett, que se reunió con la oposición dialoguista pero arrastra una condena penal en los Estados Unidos por actividades "clandestinas".

Imposible saber si Rodrigo De Loredo, Miguel Ángel Pichetto y Cristian Ritondo, el día en que se reunieron para alinear a la oposición “amistosa” con Robert "Barry" Bennett , el lobista estadounidense y asesor de campaña de Donald Trump, sabían que, en 2024, había admitido su culpabilidad por violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) a raíz de haber llevado a cabo trabajos no declarados para un gobierno extranjero, puntualmente el de Qatar , en Estados Unidos.

Según el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, al que accedió en exclusiva Ámbito , Bennett aceptó su culpa y, el 28 de diciembre de 2023, firmó un “Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA, por sus siglas en inglés) para resolver la investigación del gobierno sobre violaciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y delitos relacionados”. Sintéticamente, Bennett admitió haber conspirado para falsificar, ocultar y encubrir información relevante a FARA . De acuerdo con la comunicación oficial, en 2017, Bennett cobró 2,1 millones de dólares por ese trabajo.

La acusación es, justamente, de ese año, cuando el hoy titular de Bennett Strategies , señalado como el principal vínculo de Santiago Caputo con el entorno de Trump, formaba parte de la firma Avenue Strategies , por medio de la cual, retaceando información al gobierno estadounidense, hizo gestiones, junto con Douglas Watts , otro consultor del Partido Republicano, para beneficiar a Qatar a través de una campaña en desmedro de su competidor. A su vez, siempre de acuerdo con lo señalado por el Departamento de Justicia de EEUU, Bennett y su socio también ocultaron información al FBI .

En ese sentido, de acuerdo con un artículo de The Wall Street Journal , publicado el 29 de agosto de 2018, por medio de Avenue Strategies, Qatar contactó a 250 personas que tenían capacidad de influir en la primera gestión de Trump.

Según el texto oficial en el que se detalla el fondo de lo admitido por Bennett, “los cargos se derivan de un plan para llevar a cabo una campaña de cabildeo y relaciones públicas diseñada para beneficiar a uno de los clientes de Avenue Strategies: el gobierno de un país extranjero (País A), ocultando al mismo tiempo la conexión de dicho gobierno con la iniciativa. En 2017, Bennett firmó un contrato con Avenue Strategies para que prestara servicios de cabildeo a la embajada del País A. Como parte de su estrategia de cabildeo en nombre del País A y en su beneficio, Bennett operó clandestinamente la Compañía A, una sociedad de responsabilidad limitada fundada por Watts bajo sus instrucciones . Siguiendo las directrices de Bennett y bajo la gestión de Watts, la Compañía A ejecutó una campaña de cabildeo y relaciones públicas con el objetivo de desacreditar a uno de los rivales del País A por su conducta y, de este modo, mejorar la imagen del País A ante el gobierno y la opinión pública estadounidenses frente a dicho rival”.

En otros términos, están hablando de una serie de estrategias de manipulación de la opinión pública por fuera de los términos de la ley. Según los fiscales del caso, por medio de un grupo de defensa, conocido como Yemen Watch o Yemen Crisis Watch, el equipo de Bennett realizó una campaña para poner en el centro de la agenda pública la crisis humanitaria en Yemen, con el objetivo de generar una oleada de opinión negativa sobre los países rivales de Qatar, en Estados Unidos.

1 El documento del Departamento de Justicia que había pasado inadvertido y que da detalles del acuerdo confidencial al que arribó Barry Bennet para admitir su culpabilidad ante la justicia de Columbia, Estados Unidos.

Bennett firmó un "acuerdo" secreto con la Justicia

En diciembre de 2023, días después de que Javier Milei asumiera la presidencia, Bennett admitió su culpabilidad y firmó el acuerdo. “Mediante el acuerdo de enjuiciamiento diferido, Bennett consintió la presentación de una acusación formal de dos cargos en su contra por conspirar para falsificar, ocultar y encubrir información relevante de la Unidad FARA del Departamento de Justicia, así como por realizar declaraciones falsas y omisiones importantes en las presentaciones FARA. La acusación será desestimada con perjuicio una vez que Bennett cumpla con los términos del DPA, que incluyen el pago de una multa de $100,000, durante 18 meses”, señala el Departamento de Justicia, de acuerdo al texto al que accedió Ámbito.

En el momento en que Bennett asume su culpa formaba parte del equipo de lobistas del alcalde de Miami, Francis Suárez, que aspiraba a llegar a la presidencia de Estados Unidos. En esa línea, el portal estadounidense El Nuevo Herald señaló que, en 2023, la efímera campaña presidencial de Suárez pagó 10 mil dólares a Bennett Strategies por consultoría estratégica, a la vez que la organización “SOS America”, un Súper PAC que apoyó a Suárez, abonó directamente a Bennett 63 mil dólares por el mismo trabajo. La relación de Suárez con otras naciones de Medio Oriente, incluido un viaje de Suárez a Qatar en diciembre de 2022, también pasó a ser objeto de investigación por la participación de Bennett.

La sorprendente propuesta de inversiones en Argentina

Es en este contexto en el que resulta llamativa la reunión de los legisladores argentinos, ya que, según las palabras del propio De Loredo, el especialista en cabildeo de 61 años habló en nombre del gobierno de Estados Unidos a pesar de no formar parte de él: “Bennett nos transmitió que Estados Unidos quiere acompañar a la Argentina en dos etapas: primero, evitar una crisis, y después impulsar inversiones de empresas norteamericanas. También manifestó su preocupación por la insustentabilidad política del Gobierno, porque si no logra alianzas internas sólidas, las ayudas externas pierden sentido”, dijo De Loredo.

Bennett fue jefe de campaña de Ben Carson en 2016 y posteriormente asesoró a Trump, rival de aquel. Justamente, el consultor tuvo otro problema legal que proviene de la época en que acompañaba a Carson.

Bennett fue denunciado por la consultora y analista política republicana Ying Ma, quien denunció, en el Tribunal del Condado de Montgomery, en Maryland, que Bennett y Avenues, firma que creó junto con el exjefe de campaña de Trump, Corey Lewandowski, habían violado un contrato con ella al negarse a pagarle sus honorarios por captar clientes y de incumplir su compromiso de convertirla en socia de la firma. Es por eso que en 2021 el juez de Maryland, Peter Hessler, ordenó la congelación parcial de los bienes de Bennett para saldar la sentencia dictada en su contra y dictaminó que debía pagar una indemnización a la mencionada consultora republicana Ying Ma, quien se jactó de haber conseguido reuniones para la empresa de Bennett con el gigante chino de ventas por internet Alibaba Group y la Embajada de Vietnam.

En la acusación presentada en 2019, el abogado defensor de Ying Ma fue más allá e indicó que “Bennett ha intentado justificar sus actividades ilícitas ante las autoridades federales, entre otras cosas, acusando falsamente a Ying Ma, una ciudadana estadounidense patriota, de ser un agente de inteligencia del gobierno comunista chino”.

Cabe señalar que la división internacional de la firma Avenue Strategies Global (hoy desactivada), representó a lo largo de los años a numerosos clientes con intereses muy diversos, entre los que se encuentran Citgo, la política ucraniana Yulia Tymoshenko y los gobiernos de Qatar y Zimbabue.