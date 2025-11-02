De sus comienzos en el PJ al Gabinete de Javier Milei: la trayectoria política de Diego Santilli

El flamante ministro de Interior fue un actor fundamental en los orígenes del PRO y de los primeros en pasarse al bando violeta tras la victoria de La Libertad Avanza en 2023.

El presidente Javier Milei anunció que Diego Santilli , quien encabezó la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires , desembarcará en su Gabinete para ocupar un lugar clave: será ministro de Interior y estará a cargo de "articular" el diálogo entre los gobernadores y legisladores para impulsar reformas dentro del Congreso.

De esta manera, el diputado del PRO no renovará su banca, a pesar de haber sido una pieza fundamental para la campaña electoral tras la baja de José Luis Espert , y pasará a formar parte del Poder Ejecutivo.

Con este nombramiento, Santilli suma una nueva página a su extensa trayectoria en la política argentina. Previamente, había sido ministro porteño, diputado y senador, entre otros cargos destacados.

Santilli se recibió a los 23 años de contador en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tuvo un paso por el exterior para ampliar su formación académica: Marketing en Berkeley; Mercados de Futuros y Opciones en el Instituto de Industrias Futuras, en Washington; y Administración y Gestión Pública, en la Escuela de Administración Pública de París.

A pesar de la distancia que tiene actualmente del espacio, el "Colorado" dio sus primeros pasos en política el Partido Justicialista durante el gobierno de Carlos Menem.

Su padre, Hugo Santilli, empresario de la construcción, fue presidente de River durante una etapa de éxitos, en la que el plantel conquistó la primera Copa Libertadores, la Copa Interamericana y la Copa Intercontinental en 1986. Fue el estadio Monumental el que vinculó a Menem, quien cerró allí su campaña a fines de los 80, con Santilli padre que presidió el Banco Nación en la gestión menemista.

Más adelante, en 2003, fue un actor fundamental en el armado del PRO junto a Mauricio Macri.

La trayectoria de Diego Santilli en el sector público

Ocupó los primeros cargos en la función pública al frente de la Dirección de Planeamiento Estratégico en la Secretaría de Producción y Servicios; coordinó la Dirección General de Administración del Ministerio del Interior y fue director de Recursos Humanos en Migraciones.

Asimismo, se desempeñó como titular del Banco Ciudad y ocupó una banca en la Legislatura porteña, en la Cámara de Diputados y hasta en el Senado.

A finales de 2009 fue convocado para conducir el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de desempeñarse como senador, el entonces jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le ofreció ser su compañero de fórmula en las elecciones porteñas de 2015.

Como vicejefe de Gobierno porteño, Santilli estuvo a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad hasta que en 2021 compitió y fue electo diputado nacional por la Provincia por Juntos por el Cambio.

En 2023, compitió como candidato a gobernador en primarias la lista interna del PRO de Rodríguez Larreta, y perdió por escaso margen con Néstor Gridetti, candidato de Patricia Bullrich.

"Pésimo candidato, horrible": las críticas de Javier Milei a Diego Santilli en 2023

En aquel entonces, el propio Milei era uno de los principales detractores de Santilli. “Yo no tengo la culpa si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro que estaba en Capital y lo pasan a Provincia. La gente se da cuenta cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política y es lógico que tenga ese rechazo”, había afirmado el 14 de mayo de 2023, en declaraciones a La Nación +.

Algunos meses más tarde, a través de su cuenta de X, el libertario sostuvo que “no hay nadie que no diga que (Santilli) es un corrupto”, y reafirmó que es quien “se pagaba la fiesta de cumpleaños con la tuya” y que integraba “un pantano de corrupción, delincuencia, y vínculos con el crimen organizado, manejada por los mismos de siempre hace décadas”.

A pesar de estas fuertes declaraciones en su contra, Santilli fue de los primeros referentes amarillos en alinearse con la Casa Rosada algo que coronó con la primera candidatura violeta y la posterior victoria por menos de un punto sobre Fuerza Patria, que ahora le valió su llegada al Gabinete.