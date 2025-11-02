Mauricio Macri celebró el nombramiento de Diego Santilli: " Es una incorporación muy positiva para el Gobierno"







Apenas horas atrás, el expresidente había arremetido contra la administración de Javier Milei por designar a Manuel Adorni al frente del Gabinete.

Mauricio Macri celebró la designación de Diego Santilli como ministro de Interior.

Apenas 24 horas después de generar turbulencia en la alianza La Libertad Avanza-PRO tras criticar la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, el expresidente Mauricio Macri celebró el nombramiento de Diego Santilli como ministro de Interior y consideró que es una "incorporación muy positiva para el Gobierno".

En un breve mensaje en su cuenta de X, Macri felicitó al diputado y destacó su "gran experiencia" como dirigente del PRO y confió en que "en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos".

Para cerrar, remarcó que "esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien".

En la misma línea se pronunció Cristian Ritondo, otro de los integrantes del PRO que rápidamente se pasó al bando violeta cuando La Libertad Avanza llegó a la Casa Rosada en 2023, y elogió a Santilli: "Más de 35 años de amistad y de trabajo compartido. Orgullo verte asumir este nuevo desafío como ministro del Interior, Diego".

El jefe de la bancada amarilla en Diputados agregó: "Sos un gran dirigente del PRO y, sobre todo, una gran persona. No tengo dudas de que vas a dejar todo de vos para hacer una excelente tarea, como lo hiciste en cada desafío que tuviste".

Desde el PRO felicitamos a @diegosantilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Su incorporación es una gran noticia para el país y una oportunidad para fortalecer la gestión y el diálogo con las provincias. Confiamos en que su experiencia y compromiso serán…

Incendiario mensaje de Mauricio Macri por el nombramiento de Manuel Adorni como jefe de Gabinete Este mensaje alentador de Macri llega apenas un día después de haber arremetido contra el Gobierno por la designación de Adorni al frente del Gabinete. El nombramiento del hasta ahora vocero presidencial se anunció apenas horas después de Macri se reuniera con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. Según relató, el encuentro se realizó "en agradecimiento por el apoyo" que le dio al mandatario "en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones", aunque reconoció que durante la charla no lograron coincidir en torno al reciente cambio en la Jefatura de Gabinete, tras la salida de Guillermo Francos, "un hombre de equilibrio y sensatez", y su reemplazo por Manuel Adorni, a quien describió como un funcionario sin experiencia. Macri profundizó su desacuerdo con la decisión presidencial y calificó la salida de Francos como "una mala noticia". "La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena señal", escribió.