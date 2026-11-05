Murió Patricia Walsh, histórica dirigente de la izquierda e impulsora de los juicios por los crímenes de la dictadura + Agregar ámbito en









Tenía 74 años. Fue diputada nacional, legisladora porteña y dos veces candidata presidencial. Su proyecto para anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida marcó un hito en la lucha por los derechos humanos.

La reconocida dirigente tenía 74 años. @MolinaGusta

La histórica dirigente de izquierda Patricia Walsh murió este jueves a los 74 años, luego de atravesar una larga enfermedad. Exdiputada nacional, legisladora porteña y dos veces candidata presidencial, construyó una extensa trayectoria política marcada por la militancia y la defensa de los derechos humanos. Hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh, desaparecido durante la última dictadura militar, fue una de las referentes que impulsaron la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

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Walsh llegó al Congreso en 2001, cuando asumió como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en representación de Izquierda Unida. Desde esa banca presentó e impulsó el proyecto para declarar la nulidad de las normas que habían limitado la persecución penal de los responsables de delitos de lesa humanidad. La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados en agosto de 2003 y se convirtió en la Ley 25.779, sancionada ese mismo año.

Su compromiso con la búsqueda de memoria, verdad y justicia también estuvo atravesado por la historia de su familia. En 1984 denunció ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) el secuestro y desaparición de su padre. Además, fue una de las denunciantes en la causa por los crímenes cometidos en la ESMA y formó parte de la agrupación H.I.J.O.S. En los últimos años también se desempeñó como querellante en el juicio por la Masacre de la calle Corro, en el que fue asesinada su hermana María Victoria, en 1976.

Antes de su llegada al Congreso, Walsh había desarrollado actividad periodística y trabajado en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde fue delegada gremial. La dictadura la despidió en 1976 y pudo regresar a su puesto tras el retorno de la democracia, en 1984.

Su recorrido político incluyó dos candidaturas a presidenta por Izquierda Unida, en 1999 y 2003. En 2007 fue elegida legisladora porteña, cargo que ocupó hasta 2010. Durante su paso por la Legislatura impulsó iniciativas vinculadas con los derechos humanos y las políticas sociales. Más adelante se acercó a espacios como Proyecto Sur, de Pino Solanas, y Camino Popular, de Claudio Lozano.

La reacción de la política, organizaciones sociales y dirigentes por la noticia Tras conocerse la noticia, dirigentes y referentes de la izquierda despidieron a Patricia Walsh y destacaron su trayectoria política, su militancia y su compromiso con los derechos humanos. Entre ellos, la diputada Myriam Bregman la recordó como una de sus grandes referentes y maestras en la lucha política. “No sé por dónde empezar. Son tantas cosas en tan pocos días, con tantas pérdidas”, escribió Bregman en sus redes sociales. Luego agregó: “Patricia Walsh, una de mis grandes maestras, porque a luchar, como tantas otras cosas, se aprende, y ella me enseñó”. No sé por dónde empezar. Son tantas cosas en tan pocos días, con tantas pérdidas.

Como escribió tu querida hija: "Qué vida tuviste... Te pasaron todas", Patricia.

Patricia Walsh, una de mis grandes maestras, porque a luchar, como tantas otras cosas, se aprende, y ella me enseñó… pic.twitter.com/YFvvbkCDSx — Myriam Bregman (@myriambregman) November 5, 2026 Por su parte, el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero también expresó su pesar por el fallecimiento y destacó el compromiso de Walsh con las causas de los trabajadores y la lucha contra la impunidad de los responsables de los crímenes de la última dictadura militar. Con mucha tristeza recibí la noticia del fallecimiento de Patricia Walsh, una compañera de lucha que dedicó su vida a defender los derechos humanos y las causas de los trabajadores.Una luchadora incansable contra la impunidad de los genocidas, Patricia dejó una huella enorme en la historia de nuestro país.Un abrazo a su familia, sus compañeros y todos los que compartieron sus luchas. — Rubén Dario Sobrero (@PolloSobrero) November 5, 2026 Otro de los que se pronunció fue Juan Carlos Giordano, dirigente de Izquierda Socialista, quien envió sus condolencias a los familiares y compañeros de militancia de Walsh. En su mensaje también recordó a Elsa Pavón, Abuela y Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y destacó la lucha de ambas contra la impunidad. Desde IzquierdaSocialista @IzqSocialista en el Frente de Izquierda Unidad enviamos nuestras condolencias a familiares y compañeras y compañeros de lucha ante el fallecimiento de la compañera Patricia Walsh y de Elsa Pavón, Abuela y Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. Ambas, incansables luchadoras contra la impunidad de ayer y de hoy. Patricia fue abanderada de la unidad de la izquierda, siendo candidata a presidenta en 1999 por Izquierda Unida, y como diputada nacional fue autora del proyecto de ley por la nulidad de la Obediencia Debida y el Punto Final, algo que la lucha incansable durante años logró imponer, cuando se decía que las leyes no se pueden anular, siendo un gran triunfo popular. Las vamos a recordar, redoblando el compromiso por lograr encarcelas a todos los genocidas y a sus cómplices civiles. — Juan Carlos Giordano (@GiordanoGringo) November 5, 2026 Giordano definió a Walsh como una “abanderada de la unidad de la izquierda” y recordó su candidatura presidencial de 1999 por Izquierda Unida. Además, resaltó su papel en la elaboración del proyecto de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, cuya aprobación consideró “un gran triunfo popular”. “Las vamos a recordar, redoblando el compromiso por lograr encarcelar a todos los genocidas y a sus cómplices civiles”, concluyó.