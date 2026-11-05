De qué murió Patricia Walsh, exdiputada nacional y dirigente de izquierda

La exlegisladora desempeñó un rol central en la agenda de derechos humanos y la política parlamentaria nacional.

La dirigente política y militante de derechos humanos Patricia Walsh falleció este jueves a los 74 años, tras una prolongada batalla contra una enfermedad. Su deceso provocó un profundo impacto en el ámbito político nacional, donde se la recuerda por su trayectoria en la izquierda y su rol como representante parlamentaria en la Ciudad de Buenos Aires.

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Hija del reconocido periodista y escritor Rodolfo Walsh, construyó un perfil propio centrado en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Su vida personal y política estuvo atravesada por la historia trágica de su familia, habiendo denunciado la desaparición de su padre ante la Conadep en 1984 y actuado como querellante en causas emblemáticas como los crímenes de la ESMA y la Masacre de la calle Corro, donde fue asesinada su hermana María Victoria.

Su proyecto para anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida El hito más relevante de su labor legislativa tuvo lugar tras su ingreso al Congreso Nacional en 2001 como diputada por la Ciudad de Buenos Aires bajo el estandarte de Izquierda Unida. Desde su banca, Walsh impulsó y redactó el proyecto de ley destinado a declarar la nulidad insubsanable de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que hasta entonces impedían el juzgamiento de los responsables de delitos de lesa humanidad.

La iniciativa legislativa redactada por la diputada logró la aprobación de la Cámara de Diputados en agosto de 2003, sentando las bases de la posterior sanción de la Ley 25.779. La promulgación de dicha norma permitió la reapertura de los juicios contra los perpetradores del terrorismo de Estado en la Argentina, consolidando una de las conquistas jurídicas y políticas más trascendentes de la democracia.

La carrera política de Patricia Walsh Antes de enfocarse de lleno a la representación parlamentaria, Walsh ejerció el periodismo y se desempeñó como empleada y delegada gremial en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), puesto del que fue cesanteada por el régimen militar en 1976 y restituida con la vuelta de la democracia en 1984.

Su proyección nacional la llevó a ser candidata a la presidencia de la Nación por la alianza Izquierda Unida en dos oportunidades, durante los comicios de 1999 y 2003. Posteriormente, entre 2007 y 2010, ocupó un puesto como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, enfocado en el desarrollo de iniciativas sociales y de derechos humanos. En los años siguientes integró espacios como Proyecto Sur y Camino Popular, manteniendo una activa presencia pública hasta que su estado de salud se lo permitió.

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