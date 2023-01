Maslatón tildó de corrupto a Milei, pero se queda en La Libertad Avanza

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1616779250442375174 Sobre La Libertad Avanza, la proscripción de las PASO y mi participación política este año. pic.twitter.com/UbvcDC7TmB — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) January 21, 2023

Hace tiempo Maslatón mantiene cruces en público contra Milei y su hermana así como contra el asesor de ambos, Carlos Kikuchi.

"Se consolida así el proceso en LLA iniciado el año pasado mediante una purga de naturaleza stalinista para expulsar a los dirigentes y militantes artífices de la exitosa construcción política de 2021, reemplazado por el mecanismo actualmente vigentes de venta de candidaturas por plata en las diferentes jurisdicciones", apuntó sobre el esquema de selección de candidatos.

"Siempre que esto pasa en política, es porque se privilegia los negocios y el enriquecimiento del jerarca", disparó contra su socio político. "Este sistema de corrupción (...) fue complementada por el delirio sin precedente de un Javier Milei dedicado a condicionar las visitas a las provincias a que los militantes de LLA reúnan millones de dinero para su bolsillo", continuó.

Sobre el tradicional sorteo que realiza Milei sobre su sueldo como diputado, apuntó: "Ha llegado el momento de desenmascarar el sorteo del sueldo en diputados de Milei como un hecho demagógico destinado a tapar la verdadera corrupción política montada por el y su hermana consistente a la venta de 'presencia' y que constituye el fundamento real para la expulsión de militantes".

"La degradación de Milei del ultimo año tiene otros dos componentes que niegan la esencia del liberalismo. Uno es rechazar la democracia como sistema político, bajo la influencia de Alberto Benegas Lynch un fascista del proceso militar de 1976. Otro es la obsesión de Milei de que sobrevenga la hiperinflación y se destruya el país para así poder lucrar políticamente".

Además, cuestionó los análisis del diputado en su área profesional de desempeño, la economía: "Milei ha quedado, en economía, a contramano de la realidad y lanzando propuestas de dolarización que el mismo sabe inaplicable".

Sin embargo, el abogado agregó que no dejará el partido, a pesar de sus denuncias esbozadas: "Ratifico que no armo proyecto político aparte, que no migro ni al eje socialista de Juntos por el Cambio ni al Frente de Todos y que pese a la imposibilidad de competir, por lealtad a las ideas liberales originales de LLA me mantengo dentro de ella enfrentando a la troika corrupta y políticamente suicida, que peleare por la democracia interna".