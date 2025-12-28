La mayoría de abogados ve a la Justicia argentina como lenta

Una encuesta entre más de 2.100 profesionales del Derecho reveló que tres de cada cuatro consideran que la Justicia argentina es “lenta” o “muy lenta”, con evaluaciones moderadas sobre independencia y desempeño. El relevamiento también muestra críticas sobre los tiempos procesales y la percepción de mal desempeño.

La lentitud en los procesos, la falta de independencia y la desconfianza en los organismos de control aparecen como los principales déficits del sistema judicial, según abogados que litigan a diario.

Una encuesta que consultó a 2.118 abogados que litigan tanto en el fuero nacional como federal en la Ciudad de Buenos Aires reveló una percepción mayoritariamente crítica respecto al funcionamiento del Poder Judicial argentino.

El relevamiento, titulado “¿Qué piensan abogadas y abogados sobre el funcionamiento de la Justicia?” y elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto con el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) , muestra que más del 75% de los profesionales consideró que los tiempos de tramitación son “lentos” o “muy lentos” .

En términos generales, los abogados consultados otorgaron al sistema judicial una calificación promedio de 5 puntos sobre 10 , lo que indica una satisfacción moderada con el funcionamiento global.

La percepción sobre la independencia judicial también reveló desconfianza: la evaluación promedio fue de 4,6 puntos , y aproximadamente uno de cada 10 encuestados consideró la Justicia “nada independiente” .

Los tiempos de tramitación de causas fueron el aspecto más cuestionado por los profesionales: más del 75% opinó que los plazos son excesivos. Las áreas que concentraron mayor insatisfacción fueron:

Fuero Laboral nacional: 89,5% opinó que es lento o muy lento.

Fuero de la Seguridad Social: 84,4% con percepciones negativas.

Fuero Civil y Comercial Federal: 82,3% lo calificó negativamente.

Además, un 58,6% de quienes solicitaron medidas cautelares consideró que estas se dictan con demoras excesivas, especialmente quienes litigan en los fueros Penal Económico, de la Seguridad Social y Laboral.

Mal desempeño y desconfianza institucional

Un aspecto destacado del estudio es que el 79% de los abogados reconoció haber observado situaciones que podrían constituir mal desempeño judicial, principalmente relacionadas con demoras, falta de aplicación de la ley y decisiones percibidas como parciales.

Sin embargo, solo el 3,5% presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura. Entre quienes no lo hicieron, predominó la desconfianza en que ese organismo pueda actuar de manera eficaz, un argumento señalado por el 59% de los encuestados.

Calidad de sentencias y honorarios profesionales

En cuanto a la calidad técnica de las sentencias, las opiniones fueron mixtas: cerca del 40% la valoró positivamente, el 45,8% la calificó como “regular” y algo más del 15% la consideró negativa.

La regulación de honorarios profesionales fue otro punto cuestionado: el 40% de los encuestados estimó que los montos fijados están por debajo de los parámetros legales, con mayores percepciones negativas entre abogados de estudios jurídicos, profesionales independientes y representantes de organizaciones sociales.