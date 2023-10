La ONU reafirmó la postura del "Nunca Más" tras los dichos de Javier Milei sobre los desaparecidos

"Una cosa que hecho en falta en la política hoy en día, no sólo en este caso, sino en otras partes del mundo, incluida Europa, es una buena comprensión de la historia. Me preocupa que los que aspiran a ser líderes políticos no estudien historia", dijo Turk en una entrevista con la agencia Europa Press en Madrid durante un acto del Ministerio de Exteriores de España por los 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos.

Según explicó, esto ocurre tanto en Europa como en América Latina. “La historia es dolorosa en Argentina, en Chile y en muchos otros países. Una de las manifestaciones más visibles de este dolor son las desapariciones forzosas, las personas desaparecidas, por lo que causa a sus seres queridos", amplió.

En ese sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos señaló que "las familias siguen sufriendo actualmente por no saber el destino" de sus seres queridos, lo cual "es horrible". Por eso, dijo, “es importante, ante todo, saber Historia, curar a partir de ella y permitir que esta curación tenga lugar".

Respecto de las cifras sobre los desparecidos consideró que "son estimaciones de las familias" e indicó que no ayuda en el proceso de curación fomentar “las diferencias sobre un tema tan sensible y que es tan importante para la historia de este país y de muchos otros países".

Dictadura Nunca Mas Memoria 24 de marzo.jpg Gentileza: Diario Primicia

La ONU reafirmó la postura de "Nunca Más"

El funcionario de la ONU enfatizó sobre la necesidad de comprender la Historia "desde la perspectiva de evitar que estas situaciones pasen en el futuro". "Si realmente ves y escuchas lo que pasó en tu propio país, lo único que querés es que esto nunca pase de nuevo y mantener una actitud de 'Nunca más'", afirmó.

Y si bien no lo nombró de forma directa a Javier Milei, sostuvo que "esta es una actitud que a veces se extraña cuando se escucha a los políticos hablar sobre el pasado".

Al mismo tiempo resaltó la importancia de luchar contra la mentira, la desinformación y los discursos de odio. "Es algo que está mal, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético", dijo Turk.

"Sabemos cómo funciona en todos los conflictos del mundo. Empieza con las pequeñas cosas, se hace más grande y luego hay dos poblaciones matándose o la misma población se mata porque se la dividió demasiado. Por eso, el conocimiento de la Historia y aprender de ella es absolutamente crucial", subrayó.

"Las leyes sobre Derechos Humanos incluye límites sobre causar daños a otros. Hay que ser claro sobre esto y hay limitaciones a la libertad de expresión. El artículo 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos deja muy claro esto cuando se trata de discurso de odio e incitación a la violencia", concluyó.