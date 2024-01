Ley ómnibus: la oposición acusó a Javier Milei de "extorsionar" a los diputados

diputados ley omnibus 15 de enero 3.jpeg Ignacio Petunchi

"Vea quiénes son los políticos que piden fraccionar estas cosas (por el DNU y la ley ómnibus) y usted va a ver qué detrás de eso hay un sector. Por eso digo busquen la terminal, busquen el vínculo de ese político con esa terminal o si esos políticos llevan un nivel de vida acorde a lo que ganan como políticos", había dicho el mandatario.

La denuncia de Milei fue muy mal recibida por Martínez, que calificó lisa y llanamente de "extorsión" hacia los diputados y diputadas nacionales". "Aclaro que no somos nosotros los que estamos buscando entrar en mesa de negociaciones con el oficialismo así que cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que están pasando", indicó el legislador de UP.

Martínez expresó que no solamente no sabe "quién es el que escribió este proyecto porque no viene a defenderlo" sino que tampoco tiene información sobre "dónde se está debatiendo el dictamen, por que acá no se está discutiendo".

"Hay un lugar que todos los medios de comunicación indican que se está discutiendo el dictamen. ¿Otra vez volvemos a la Argentina donde en oscuros hoteles pagados por empresarios se discute el destino de los derechos y los intereses del pueblo argentino?", se preguntó.

En ese sentido, para Martínez "si hay algo que discutir y trabajar es aquí en el ámbito del plenario de comisiones". "Cualquier otro ámbito que se genere en paralelo no solamente va a en contra de lo que indican los reglamentos de esta cámara sobre el funcionamiento de las comisiones, sino que atrasan a la Argentina 20 años", señaló el legisaldor.

Por lo tanto, reafirmó que "las cosas se resuelven aquí en comisión con usted presidiendo (en referencia al titular de Legislación General, Gabriel Bornoroni) y no en oscuros lugares que van en contra de la democracia", sentenció en el debate de comisiones que se desarrollan este lunes.

El bloque de Miguel Pichetto pidió que Javier Milei "deje de confrontar con el Congreso"

El bloque Hacemos Coalición Federal,que preside Miguel Pichetto expresó este lunes, durante el debate en comisiones, su repudio por las declaraciones de Javier Milei en las que insistió con la teoría de las coimas en el marco del debate de la ley ómnibus, y le exigió al presidente que deje de "confrontar con el Congreso" nacional.

Las expresiones de este bloque de 23 diputados nacionales, que también está integrado por legisladores de Córdoba, la Coalición Cívica y figuras como Emilio Monzó, Nicolás Massot y Margarita Stolbizer, pone en evidencia el aumento de la tensión dentro del Congreso con el Gobierno, en el marco del debate por la ley ómnibus.

diputados ley omnibus 15 de enero 2.jpeg Ignacio Petunchi

"Expresamos nuestra profunda preocupación antes las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, por las que insiste en confrontar con el Congreso Nacional agraviando a sus miembros así como a los gobernadores provinciales", indicaron en un comunicado este lunes.

Y resaltaron que "dicha actitud resulta absolutamente inaceptable e injusta, toda vez que el Congreso se encuentra trabajando para dar al Gobierno herramientas legales urgentes para poder afrontar la crisis que atraviesa la Argentina".

Hacemos Coalición Federal ratificó que su "colaboración para sostener la gobernabilidad sin poner obstáculos", pero reclamó que Milei "se abstenga de hacer acusaciones públicas infundadas".

Además, le pidió que "establezca prioridades serias y claras a la hora de requerir leyes y facultades especiales, las que nunca deberían exceder los límites constitucionales".