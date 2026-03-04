La provincia de Buenos Aires recibe hoy a estatales y docentes y advierte: "Hicimos la mejor paritaria de la Argentina" Por Juliana Ricaldoni + Seguir en









Tras el paro del lunes, el Gobierno bonaerense convocó a docentes y trabajadores de la administración central para retomar la negociación salarial. Desde el Ejecutivo sostienen que el 3% ofrecido “probablemente es la mejor paritaria de la Argentina” y advierten sobre fuertes restricciones presupuestarias.

Docentes y estatales se reúnen este miércoles con el Gobierno bonaerense.

Tras el paro que llevaron adelante los docentes bonaerenses y estatales de la Ley 10.430 el lunes, el gobierno de Axel Kicillof recibirá hoy miércoles a ambos sectores para retomar la negociación salarial en el marco de las paritarias y, si bien espera avanzar hacia una solución, advirtió que el último ofrecimiento fue, “probablemente, el mejor del país”.

Las reuniones en La Plata se desarrollarán en dos turnos: primero serán recibidos los docentes, desde las 11, y luego, a las 15, las centrales que nuclean a los trabajadores de la administración central. El encuentro se produce tras el rechazo de un 3% de ajuste total -que incluye un 1,5% retroactivo a diciembre- ofertado por la administración bonaerense, que evitó, como gesto, cerrar la paritaria por decreto.

Ante ese escenario, el Ejecutivo decidió liquidar igualmente el 1,5% retroactivo con los sueldos de febrero, con el objetivo de evitar que los trabajadores perciban una merma en relación con enero, y convocó a continuar las negociaciones esta semana.

Más allá de los contactos informales, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, buscó moderar las expectativas gremiales y volvió a señalar las restricciones presupuestarias derivadas de los recortes que, según indicó, sufrió la Provincia por parte del Gobierno nacional que encabeza Javier Milei. En ese sentido, sostuvo que la oferta del 3% “probablemente es la mejor paritaria de la Argentina”.

Si bien el funcionario reconoció que “los salarios han perdido contra la inflación en todo este tiempo”, afirmó que la gestión continuará buscando alternativas dentro de los márgenes disponibles. “Vamos a seguir trabajando como hemos hecho todo este tiempo, con paritarias libres, pero también conociendo cuáles son las restricciones que tiene hoy la provincia de Buenos Aires”, señaló.

En ese marco, Bianco indicó a Radio La Red que la provincia afronta un recorte de $15 billones en recursos, cifra que asciende a 22 billones si se computa la caída de la coparticipación y de la recaudación fiscal propia. Según precisó, ese total “es el equivalente a medio presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires”. Tanto el Gobierno como los dirigentes sindicales -que enfrentan fuertes presiones de las bases para profundizar un plan de lucha- buscarán alcanzar un acuerdo antes de mitad de mes, cuando la Provincia suele liquidar los haberes que se cobran al mes siguiente.