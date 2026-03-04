Multas de tránsito en provincia de Buenos Aires: oficializan nuevos valores desde marzo + Seguir en









La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense oficializó el nuevo monto que regirá en marzo y abril. El cálculo se basa en el precio de la nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó el nuevo valor de la Unidad Fija -UF- que se utiliza para calcular las multas de tránsito. A través de la Resolución 1, publicada en el Boletín Oficial del distrito, se estableció que cada UF tendrá un valor de $1.896 durante el bimestre marzo-abril de 2026.

La medida fue firmada por el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Gabriel Feijoo, y fija el monto “al solo efecto de la determinación del valor de las multas” que ya rigen desde el 1° de marzo.

El esquema se basa en lo dispuesto por la Ley 13.927 - Código de Tránsito, reglamentada por el Decreto 532/09, que establece que cada sanción se expresa en Unidades Fijas equivalentes al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino - sede La Plata.

Según consta en los considerandos, el ACA fijó el valor del litro de nafta premium en $1.896, cifra que se toma como referencia para el cálculo automático de las sanciones. El mecanismo prevé una actualización bimestral a cargo de la actual Subsecretaría de Política y Seguridad Vial.

Con este nuevo parámetro, las infracciones más graves, que pueden alcanzar las 1.000 UF, quedan con un tope de $1.896.000. Entre ellas figuran el exceso de velocidad, conducir con alcohol o drogas en sangre y circular en contramano o por banquina, según los rangos previstos en la normativa.

La resolución también encomienda a la Dirección de Informática y Tecnología la publicación del nuevo valor en el sitio oficial de infracciones de la Provincia. El sistema de UF busca mantener el impacto económico de las sanciones frente a la inflación, ya que ajusta automáticamente los montos de acuerdo al precio del combustible. La medida se dictó en el marco de las atribuciones conferidas por las Leyes 15.477 y 13.927 y el Decreto 532/09.