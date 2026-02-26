Multas en provincia de Buenos Aires: cómo se calculan y por qué pueden rozar los $2 millones + Seguir en









El sistema de Unidad Fija (UF) ajusta automáticamente los valores según el precio del combustible. En febrero de 2026, una infracción grave puede superar ampliamente el millón y medio de pesos.

Las multas en la Provincia pueden alcanzar hasta los $2 millones

El valor de las multas de tránsito no es arbitrario ni está congelado: depende de la Unidad Fija (UF) que determina cada jurisdicción. Este mecanismo busca que las sanciones mantengan su impacto económico frente a la inflación.

En la Provincia de Buenos Aires, la UF se calcula en base al precio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino (ACA). Durante febrero de 2026, cada UF equivale a $1.807 y se actualiza de manera bimestral. Con este parámetro, las infracciones más severas pueden alcanzar los $1.807.000.

Entre las faltas más costosas aparece el exceso de velocidad detectado por radar. La escala va de 150 a 1000 UF, es decir, desde $271.050 hasta el tope máximo vigente.

multas-de-transito.jpg Entre las faltas más costosas aparece el exceso de velocidad detectado por radar. La escala va de 150 a 1000 UF, es decir, desde $271.050 hasta el tope máximo vigente. También se ubican en el rango más alto maniobras peligrosas como circular por la banquina o en contramano (200 a 1000 UF), así como conducir con alcohol o estupefacientes en sangre, infracción detectada mediante controles de alcoholemia. Asimismo, circular sin la VTV vigente implica entre 300 y 1000 UF, con montos que parten de $542.100.

En cuanto a la prescripción, la ley nacional 24.449 fija dos años para faltas leves y cinco para graves, criterio que mantiene la Provincia. En cambio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aplica un plazo único de cinco años para todas las infracciones.